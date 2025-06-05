Kahvaltıda sadece yumurta mı yiyorsunuz? Gözden kaçırdığınız besin eksiklikleri
Günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltı, vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğeleriyle dengelenmediğinde sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle yalnızca yumurtaya dayalı bir kahvaltı alışkanlığı, bazı kritik vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabiliyor.
Yumurta, uygun fiyatlı, pratik ve protein açısından zengin olmasıyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Ancak uzmanlar, her sabah sadece yumurta tüketmenin uzun vadede sindirimden bağışıklığa kadar birçok sistemi olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.