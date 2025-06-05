Kahvaltıda sadece yumurta mı yiyorsunuz? Gözden kaçırdığınız besin eksiklikleri

YUMURTA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Yumurtalar; protein, sağlıklı yağlar, kolin ve bazı vitaminler açısından zengin olsa da, C vitamini, lif ve kompleks karbonhidratlar gibi önemli besin ögelerini içermiyor. Özellikle lif eksikliği, sindirim sistemi problemleri, kan şekeri dengesizlikleri ve uzun vadede kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.



Beslenme uzmanları, kahvaltıda yalnızca yumurta tüketen bireylerin; meyve, sebze ve tam tahıllar gibi besin gruplarını ihmal ettiğine dikkat çekiyor. Oysa bu besinler hem lif hem de antioksidanlar açısından zengin olup, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynuyor.





