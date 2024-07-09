Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış

Domates, en sağlıklı besinler arasında kabul edilir. C vitamini, lif, ve antioksidanlar açısından zengin olan domates, lezzetiyle de sofraların vazgeçilmezi. Ancak domatesin faydası kadar zararı da var. Özellikle kahvaltıda tükettiğiniz çiğ domates, farkında olmadan organlarınıza zarar verebilir.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 1

Domatesler, genellikle yuvarlak veya oval şekilli olup, çeşitli büyüklüklerde ve renklerde olabilirler (örneğin kırmızı, sarı, yeşil). Yüzeyleri pürüzlü olabilir ve iç kısmında birçok küçük tohum bulunur. Lezzetleri tatlıdan hafif ekşiye değişebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 2

Domatesler genellikle salatalarda, sandviçlerde, soslarda, çorbada, pizza üzerinde ve birçok yemekte kullanılır.

Bunun yanı sıra, domatesler sağlık için de oldukça faydalıdır çünkü C vitamini, A vitamini, potasyum, likopen ve diğer antioksidanlar gibi besin maddeleri bakımından zengindirler.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 3

Domatesin vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak yapılan bazı araştırmalar özellikle kahvaltıda çiğ olarak tüketilen domatesin zararlı olabileceğini ortaya koyuror.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 4

Domates, kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi. Domatesi kahvaltıda tüketmenin genellikle vücuda çok yararlı olduğu düşünülür.

Ancak içerdiği vitamin sayesinde sağlıklı sanılan domatesin vücut için pek çok zararı olduğu ortaya çıktı.

Özellikle kahvaltıda bayıla bayıla yediğiniz çiğ domates farkında olmadan tüm organlarınıza zarar vermenize sebep oluyor.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 5

MİDE RAHATSIZLIKLARI

Domates, yüksek asit içeriği nedeniyle bazı kişilerde mide ekşimesi veya reflü semptomlarına neden olabilir. Özellikle hassas mideye sahip olanlar bu durumu deneyimleyebilir.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 6

ALERJİK REAKSİYONLAR

Nadiren de olsa, domatese karşı alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda cilt döküntüleri, kaşıntı veya sindirim sistemi problemleri ortaya çıkabilir.

Domatesler bazen taşıma ve saklama süreçlerinde pestisit kalıntılarına maruz kalabilirler. Bu durumda organik domates tercih etmek veya domatesleri iyi yıkamak önemlidir.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 7

EKLEM AĞRILARI

Fazla domates tüketimi, eklemlerde kalsiyum oluşturan solanin ismi verilen bir alkaloid birikimine yol açar. Bu durum, eklemlerde ağrıya neden olur, hatta eklemlerin yapısı bile değişebilir.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 8

BÖBREKLERİ BİTİREBİLİR

Bazı insanlar için yüksek potasyum alımı problem yaratabilir, özellikle böbrek sorunu olanlar için doktor gözetiminde tüketilmelidir. Böbrek taşına yol açan oksalat minerali, domateste yüksek miktarda bulunur. Bu da aşırı domates yemenin, böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu gösterir.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'na göre, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalıdır ve domatesler, potasyum açısından zengindir.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 9

CİLT LEKELERİ OLUŞTURUYOR

Likopen açısından zengin olan domatesin fazla tüketilmesi, likopenodermi adı verilen bir cilt lekesine yol açar. Bu lekeye, özellikle yüz ve sırtta rastlanır.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 10

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI BOZAR

İrritabl bağırsak sendromundan muzdarip olanlar, fazla domates yediklerinde yanma ve şişlik problemi yaşarlar.

Manipal Üniversitesi'nden diyetisyen Aditi Shenai, aşırı domates tüketiminden kaynaklanan likopen yüklenmesinin ishal, mide bulantısı, mide krampları, gaz ve hatta kusmaya neden olabildiğini söyledi.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 11

MESANEYİ YIPRATIR

Domatesin asitli yapısı, mesaneyi tahriş eder. Çiğ tüketilen domates, idrara çıkma oranında sıklığa yol açar.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 12

CİLT KIZARIKLIKLARI OLUŞTURABİLİR

Ek gıda sürecindeki bebeklere kesinlikle domates verilmemelidir. Alerjik bir besin olan domateste 'histamin' adı verilen bir madde bulunur. Bu madde, ciltte tahriş ve kızarıklık yaratabilir

Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış - 13

ÜREME SAĞLIĞINI BOZAR

Domates çekirdeğinde bulunan likopenler, özellikle erkeklerin üreme sağlığını tehlikeye atar. Aşırı domates tüketimi, meniyi oluşturan sıvının bir bölümünü salgılayan prostat bezlerini de olumsuz etkileyebilir.

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