Kahvaltıda severek yiyoruz ama resmen zehre dönüşüyor! Meğer çok zararlıymış
Domates, en sağlıklı besinler arasında kabul edilir. C vitamini, lif, ve antioksidanlar açısından zengin olan domates, lezzetiyle de sofraların vazgeçilmezi. Ancak domatesin faydası kadar zararı da var. Özellikle kahvaltıda tükettiğiniz çiğ domates, farkında olmadan organlarınıza zarar verebilir.
Domatesler, genellikle yuvarlak veya oval şekilli olup, çeşitli büyüklüklerde ve renklerde olabilirler (örneğin kırmızı, sarı, yeşil). Yüzeyleri pürüzlü olabilir ve iç kısmında birçok küçük tohum bulunur. Lezzetleri tatlıdan hafif ekşiye değişebilir.