Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin

Kahvaltıda doğru besinleri tükettiğinizde gün boyu kendinizi enerjik hissedersiniz. Sabah tükettiğiniz her besin üretkenlik ve enerji seviyesini doğrudan etkiler. Bu nedenle sağlıklı besinler tüketmek önemlidir. Sabah kahvaltısında mutlaka tüketmeniz gereken 5 besin bu listede.

Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 1

Sabahınız olumlu bir tutum ve besleyici yiyeceklerle başlamalıdır. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve sabah yemeğiniz daha iyi üretkenlik ve enerji seviyeleri için sizi besleyebilir. Sabah yediğiniz şeyler tüm gün için modunuzu belirleyebilir ve bu nedenle sağlıklı beslenmek bu dönemde önemlidir.

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Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 2

Meyveler, tahıllar, protein, sebzeler, vitaminler ve mineraller kahvaltınızın olmazsa olmaz bir parçası olmalıdır. Kahvaltıda bir avuç kuruyemiş ve çekirdek tüketmek akıllıca bir seçimdir çünkü bunlar yalnızca vücudunuzu iyi beslemekle kalmaz, aynı zamanda uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Kuruyemişler ve çekirdekler sağlığınız için faydalı olan sağlıklı yağ, protein ve antioksidanlar içerir. Enerji sağlar ve sizi gün boyunca tok tutar

Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 3

Food & Nutrition Research dergisine göre, daha önce sık sık kuruyemiş tüketimi kardiyovasküler hastalık (KVD) ve koroner kalp hastalığı (KKH) riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Kuruyemişler ve çekirdekler refahınızın çeşitli yönlerini artırmaya yardımcı olabilir.

Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 4

Gününüze fındık ve çekirdek açısından zengin sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak sağlığınızı büyük ölçüde iyileştirebilir. Ceviz, badem, fıstık, chia tohumu ve keten tohumu eklemek kalp sağlığını, sindirimi ve genel vücut fonksiyonlarını destekleyen temel besinleri sağlar. Bu yiyecekler faydalıdır ve gün boyunca enerji ve tokluk sağlamaya yardımcı olarak, istekleri etkili bir şekilde azaltır.

Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 5

SAĞLIKLI BİR SABAH İÇİN 5 MUHTEŞEM YİYECEK

1. CEVİZ

Ceviz yemek, gününüze başlamak için harika bir yoldur. Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. İsteklerinizi azaltmaya ve gün boyunca tok kalmanıza yardımcı olurlar.

Cevizler, zihniniz ve kalp sağlığınız için faydalı olan omega-3 içerir. The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, diyete ceviz dahil etmek, vücut ağırlığını veya kan basıncını olumsuz etkilemeden kan lipit profilini iyileştirmiştir.

Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 6

2. BADEM

Bademler, protein, lif, sağlıklı yağlar ve magnezyumun bir güç merkezidir. Bu besinler hafıza gücünüzü ve kalp sağlığınızı artırmaya yardımcı olur.

Kilo alımı için de faydalıdırlar. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırma, badem alımının hem vücut hem de yağ kütlesini önemli ölçüde azalttığını buldu.

Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 7

3. ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı herkesin favorisidir. Protein, lif, antioksidan, vitamin ve sağlıklı yağlar içerir. Sizi tok tutabilir ve tüm istekleri azaltabilir. Antep fıstığı, iyi göz ve kalp sağlığı için faydalıdır.

Nutrients dergisinde yayınlanan 2020 tarihli randomize kontrollü bir çalışma, günde 1,5 onsluk bir antep fıstığı porsiyonunun, obezitesi olan erkek ve kadınlarda vücut kitle indeksini (VKİ) ve bel çevresini azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.

Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 8

4. CHİA TOHUMLARI

Chia tohumları, diyet ve fitness dünyasında son süper besindir. Lif, antioksidan, protein, omega-3 yağ asitleri ve kalsiyum açısından zengindir. Chia tohumlarının birçok sağlık faydası vardır.

Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 9

Kilo vermeye yardımcı olur ve sindirime iyi gelir. Chia tohumunu yoğurtla karıştırarak ya da salataların içinde tüketebilitsiniz.

Kahvaltıda yiyince en güçlü magnezyum kaynağına dönüşüyor! Yoğurtla karıştırarak kaşık kaşık tüketin - 10

5. KETEN TOHUMU

Keten tohumları sağlığınız için çok faydalıdır. Lif, protein ve antioksidan içerirler. Keten tohumları sindiriminizi, beyin sağlığınızı ve kalp sağlığınızı iyileştirmenin harika bir yoludur. Gün boyunca tok kalmanıza yardımcı olan büyük miktarda protein ve lif sağlarlar.

ÖNEMLİ! Bu besinleri beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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