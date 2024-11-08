Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz
Kahve günün her saatinde severek tüketilen içeceklerin başında geliyor. Kahve içmenin sağlığa faydalı olup olmadığı bilim insanları arasında tartışılan konulardan biri. Yapılan yeni bir araştırmada kahve tüketmenin vücuda çok faydalı olduğu ortaya çıktı. Peki kahve içmek faydalı mı, zararlı mı? İşte yanıtı.
Kahve tüketmenin vücuda pek çok zararlı olabileceği söyleniyord. Ancak yapılan son araştırmalarda kahve içmenin aslında faydalı olabileceği ortaya çıktı.