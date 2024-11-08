Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

BAZI HASTALIKLARIN RİSKİNİ AZALTIYOR

Bristol Üniversitesi'nde kafeinin davranış, ruh hali, uyanıklık ve dikkat üzerindeki etkilerini inceleyen Peter Rogers, kahve tüketen kişilerin içmeyenlere göre daha sağlıklı olabileceğini söylüyor. Rogers, 'düzenli olarak kahve tüketen kişilerin genellikle daha yüksek kan basıncına sahip olduğunu, bu durumun kardiyovasküler hastalık riskini artırması gerektiğini, ancak kahve tüketiminin yüksek kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olduğuna dair bir kanıtın olmadığını' vurguluyor.



2021'de yapılan bir başka araştırmada, kafeinsiz, instant veya çekilmiş kahve de dahil olmak üzere tüm kahve türlerinin kronik karaciğer hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu bulundu.