Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Kahve günün her saatinde severek tüketilen içeceklerin başında geliyor. Kahve içmenin sağlığa faydalı olup olmadığı bilim insanları arasında tartışılan konulardan biri. Yapılan yeni bir araştırmada kahve tüketmenin vücuda çok faydalı olduğu ortaya çıktı. Peki kahve içmek faydalı mı, zararlı mı? İşte yanıtı.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 1

Kahve tüketmenin vücuda pek çok zararlı olabileceği söyleniyord. Ancak yapılan son araştırmalarda kahve içmenin aslında faydalı olabileceği ortaya çıktı.

SAĞLIK HABERLERİ

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 2

Dünyadaki en popüler psikoaktif ilaç olan kafein, yüzyıllardır insanlar tarafından tüketilmesine rağmen sağlık üzerindeki etkisi konusunda karışık bilgiler mevcut.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 3

1980'ler ve 90'larda kahvenin 'kötü bir şey' gibi gösterildiğini söyleyen uzmanlar o dönemde kahve içen kişilerin kardiyovasküler hastalık riskinin daha yüksek olduğu kanısına varıldığını belirtiyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nda (IARC) çalışan bilim insanları yüz binlerce kahve içicisinden aldıkları verilerle, kahve tüketiminin sağlık açısından fayda mı sağladığını yoksa hastalık risklerini artırdığını mı öğrenmek için bir araştırma yaptı.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 4

Kahve, tost, kek, cips gibi yiyeceklerde bulunan akrilamid isimli bir kanserojen madde kanser riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Ancak IARC'nin 2016 yılında yaptığı araştırma sonucu kahvenin 65 santigrat derece üzerinde sıcaklıkta içilmediği sürece kanserojen olmadığı sonucuna varılmıştı.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 5

2023 tarihinde yapılan başka bir araştırma sonuçları ise, kahvenin diyet listesinde ana akrilamid kaynaklarından biri olmasına rağmen, kanser riskiyle ilişkili olduğuna dair güçlü ve kesin bir kanıtın olmadığı savunulmuştu.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 6

"SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞUNA DAİR BİR KANIT YOK"

Kahve üzerinde yapılan araştırmalar, kahvenin aslında koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini buldu. IARC'de profesör olan Marc Gunter'ın 2017 yılında yayınladığı bir çalışmada, 16 yıllık bir süre boyunca Avrupa'nın genelinde yarım milyon insanın kahve içme alışkanlıklarını inceledi. Gunter, kahve içenlerin kalp hastalığı, felç ve kanserden ölme risklerinin düşük olduğunu saptadı.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 7

Gunter'ın bulguları, ABD ve dünyanın diğer bölgelerinde yapılan yakın tarihleri çalışmalarda elde edilen bulgularla tutarlı olduğu görülmüştür.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 8

Gunter, günde dört fincana kadar kahve tüketenlerin, hiç içmeyenlere kıyasla daha az hastalık riskine sahip olduğu konusunda gözlemsel çalışmaların hemfikir olduğunu söylüyor.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 9

Kahvenin potansiyel faydalarının daha da ileri gidebileceğini belirten Gunter araştırmasında, kahve içenlerin sigara içme ve sağlıksız beslenme olasılıklarının içmeyenlere göre daha yüksek olduğunu fark etti. Bu durum, kahvenin sağlıksız davranışların vücuda etkilerini geçersiz kıldığı anlamına gelebilir.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 10

Araştırmalar, ister kafeinli olsun ister kafeinsiz, kahvenin aynı miktarda antioksidan içerdiğini buldu.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 11

Gunter, araştırmasında kafeinli ve kafeinsiz kahve içen kişilerin sağlıkları arasında herhangi bir fark olmadığını tespit etti. Bu da, kahvenin sağlık faydalarının kafein dışında bir şeyden kaynaklandığı sonucunu çıkardı. Ancak bu araştırmaların hepsi, neden ve sonuç ilişkisini doğrulamayan nüfus verilerine dayanıyordu.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 12

BAZI HASTALIKLARIN RİSKİNİ AZALTIYOR

Bristol Üniversitesi'nde kafeinin davranış, ruh hali, uyanıklık ve dikkat üzerindeki etkilerini inceleyen Peter Rogers, kahve tüketen kişilerin içmeyenlere göre daha sağlıklı olabileceğini söylüyor. Rogers, 'düzenli olarak kahve tüketen kişilerin genellikle daha yüksek kan basıncına sahip olduğunu, bu durumun kardiyovasküler hastalık riskini artırması gerektiğini, ancak kahve tüketiminin yüksek kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olduğuna dair bir kanıtın olmadığını' vurguluyor.

2021'de yapılan bir başka araştırmada, kafeinsiz, instant veya çekilmiş kahve de dahil olmak üzere tüm kahve türlerinin kronik karaciğer hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu bulundu.

Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 13

KAHVE İÇMENİN FAYDALARI

  • Enerjik bir yaşama katkı sağlar.
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Gerekli gıda maddelerini almanıza yardım eder.
  • Diyabet riskini ortadan kaldırır.
  • Depresyona karşı etkilidir.
  • Kanser riskine karşı koruma görevi görür.
  • Kalp sağlığını güçlendirir.
Kahve faydalı mı, zararlı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 14

KAHVE İÇMENİN ZARARLARI

  • Kalp rahatsızlıkları yaşayan bireylerde kalp ritmi bozukluğuna (aritmi), taşikardi ve diğer kalp hastalıklarına sebep olur. Bununla birlikte fazla tüketim miktarına ulaşmak çarpıntıya da davetiye çıkarır.
  • Tansiyon hastalarında kan basıncının yükselmesine neden olabilir
  • 3 fincan ve üzerinde kahve tüketmek doğurganlığın zarar görmesine yol açabilir.
    5 fincan ve üzerinde içilen kahve ise kemik erimesine yol açabilmektedir
  • Çok kahve içmenin zararı için uykusuzluk da sayılabilir. Uykusuzluk ise beraberinde gerginlik ve aşırı hassasiyet gibi negatif hisleri getirecektir.
    Böbrek rahatsızlıkları olanlarda elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkabilir
  • Çok kahve içmenin mideye zararları olduğu ve asit oranını bozduğu bilinmektedir. Aşırı asit üretimiülservegastritgibi sorunlara sebep olabilir.
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