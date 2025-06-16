Kahve içince ne olur? Yaşlanma üzerinde etkisi var

Yeni araştırmalar, kahve tüketiminin yaşlanan kadınlar için sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Kahve içince ne olur? Yaşlanma üzerinde etkisi var - 1


47 binden fazla kadının katıldığı ve 30 yıl süren uzun vadeli bir çalışma, düzenli kahve içen kadınların daha az kronik hastalık, fiziksel kısıtlama ve ruh sağlığı sorunları yaşadığını gösterdi.

ABD merkezli araştırmacılar, 1984-2016 yılları arasında yürütülen ve katılımcıların diyet alışkanlıklarını içeren anketlerden elde edilen verilerle kahve, çay ve kola gibi kafeinli içeceklerin tüketimini analiz etti.


SAĞLIK HABERLERİ

Kahve içince ne olur? Yaşlanma üzerinde etkisi var - 2

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN TANIMI

Çalışmada, sağlıklı yaşlanma şu kriterlerle tanımlandı:

  • En az 70 yaşına kadar yaşamak,
  • 11 büyük kronik hastalıktan arınmış olmak,
  • Fiziksel işlev kaybı yaşamamak,
  • Zihinsel sağlık sorunları taşımamak,
  • Bilişsel bozukluklara sahip olmamak,
  • Hafıza şikayeti bulunmamak.
Bu kriterlere göre, 2016 yılına gelindiğinde 3.700’den fazla kadının sağlıklı yaşlanma süreci yaşadığı tespit edildi.


Kahve içince ne olur? Yaşlanma üzerinde etkisi var - 3

KAHVE TÜKETMENİN FAYDALARI

Araştırma, kahve tüketiminin kadınlarda sağlıklı yaşlanma ihtimalini artırabileceğini öne sürüyor. Bulgular, kahve içen kadınların kronik hastalık riskinin daha düşük olduğunu ve fiziksel veya zihinsel kısıtlamalarla daha az karşılaştıklarını gösteriyor.

Kahve içince ne olur? Yaşlanma üzerinde etkisi var - 4

Ancak uzmanlar, bu sonuçların tamamen kesin olmadığını vurguluyor. Çalışma katılımcı raporlarına dayanıyor ve bazı önemli etkenler hesaba katılmamış olabilir. Ayrıca, araştırma büyük ölçüde beyaz kadınlara odaklandığı için farklı etnik gruplar veya yaş gruplarında benzer etkilerin görülüp görülmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kahve içince ne olur? Yaşlanma üzerinde etkisi var - 5

Bununla birlikte, kahveye eklenen şeker ve krema gibi katkı maddelerinin sonuçlar üzerindeki etkisi de belirsizliğini koruyor.

Uzmanlar, kahve tüketimi ile sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişkiyi netleştirmek ve elde edilen bulguları farklı gruplarda test etmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

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