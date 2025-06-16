Kahve içince ne olur? Yaşlanma üzerinde etkisi var



47 binden fazla kadının katıldığı ve 30 yıl süren uzun vadeli bir çalışma, düzenli kahve içen kadınların daha az kronik hastalık, fiziksel kısıtlama ve ruh sağlığı sorunları yaşadığını gösterdi.



ABD merkezli araştırmacılar, 1984-2016 yılları arasında yürütülen ve katılımcıların diyet alışkanlıklarını içeren anketlerden elde edilen verilerle kahve, çay ve kola gibi kafeinli içeceklerin tüketimini analiz etti.





