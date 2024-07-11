Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor

En sevilen içeceklerden biri olan Türk kahvesinin vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Tadı ve kokusuyla herkes tarafından sevilerek içilen Türk kahvesi genellikle sade, şekerli ya da orta şekerli olarak tüketilebiliyor. Son günlerde Türk kahvesinin yağ yakıcı etkisi de çok konuşuluyor. Ayrıca sindirim sistemini de düzenliyor. Ancak Türk kahvesini daha önce denemediğiniz bir yöntemle pişirerek faydasını 2 katına çıkarabilirsiniz. Türk kahvesini tarçın ya da tereyağ ile pişirerek tükettiğinizde daha hızlı kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 1

Türk kahvesinin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Yapılan araştırmalar Türk kahvesinin özellikle metabolizmayı hızlandırıcı etkisinin kilo vermeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor

SAĞLIK HABERLERİ

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 2

Türk kahvesi spor ve egzersizle desteklendiğinde etkisini arttırır. Özellikle basenleri ve selülitlerdeki yağlanmayı gidermeye yardımcı olan Türk kahvesi, egzersiz öncesi tüketilmesi önerilir.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 3

İçerisindeki kafein sayesinde yağ yakımını kolaylaştıran Türk kahvesini farklı tariflerle de deneyerek kilo verme sürecini hızlandırabilirsiniz. Son zamanlarda zayıflamak isteyenler Türk kahvesini tarçınla birlikte yada terayağı ile birlikte tüketmeyi tercih ediyor.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 4

ŞEKERSİZ TÜRK KAHVESİ KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Şekersiz tüketildiğinde kalorisi yok denecek kadar az olan Türk kahvesi, metabolizmanın harekete geçmesini sağlıyor. Özellikle bölgesel yağlar kısa sürede parçalıyor.

Türk kahvesi içerisinde yüksek miktarda antioksidan barındırdığı için kilo vermeyi hızlandırıyor.

Türk kahvesinin içerisinde bol miktarda kafein bulunur. Bu sayede metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmasının yavaş çalışmasından şikayet edenler her gün 1 fincan Türk kahvesi tüketebilir.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 5

SİNDİRİMİ RAHATLATIR, ENERJİ VERİR

  • Türk kahvesi vücuda enerji verir, uyanık kalmanızı sağlar.
  • Düzenli olarak kahve içmek, kalın bağırsak ve kolon kanserini %25, bağırsak kanseri riskini ise %45 oranda azaltır.
  • Yemekten sonra içilen bir fincan Türk kahvesi, sindirimin rahatlamasını sağlar.
  • TürK kahvesi şekersiz tüketildiğinde mide ve kilo sorunlarına iyi gelir.


Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 6

  • Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığını korur.
  • Depresyon etkilerini azaltır, stresi giderir.
  • Türk kahvesi hafızayı güçlendirir.
  • Sosyalleşmeye yardımcı olur.
  • Türk kahvesi %40 oranında ağrı kesici etkisi sağlar.
Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 7

TEREYAĞI VE TÜRK KAHVESİ İYİ BİR İKİLİ OLABİLİR

Bu ikilinin bir arada pişirmesi kulağa biraz garip geliyor olsada kahvenin içerisine terayağı ekleyerek pişirmek gün boyu açlık krizlerini engellemenize yardımcı oluyor. Mideye doygunluk hissi kazandırarak tok tutuyor.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 8

Tereyağlı kahvede bulunan yüksek miktarda yağ, iştahı azaltarak kilo vermeye yardımcı oluyor.

Ayrıca Türk kahvesini bu şekilde tükettiğinizde egzersiz öncesi vücudunuza enerji depolayabilirsiniz. Türk kahvesini tereyeğı ile pişirerek tüketmek metabolizmanın 2 kat hızlı çalışmasına etki ederek yağ yakımını kolaylaştırıyor.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 9

NOT: Kahveye tereyağı eklemek, tek başına hızlı bir kilo kaybı sağlamaz. En iyi sonuçları elde etmek için diyet ve egzersiz yapmanız gerekir.

  • Cezvenin içerisine 1 fincan su ve kahveyi koyun.
  • Türk kahvesini güzelce pişirin.
  • İçerisine 1 çay kaşığı tereyağı ekleyin.
  • Tereyağı kahvenin içerisind eriyince bir bardağa koyun.
  • Daha sonra afiyetle tüketin.
Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 10

TÜRK KAHVESİNİN İÇİNE TARÇIN KOYARAK METABOLİZMAYI HIZLANDIRIN

Tarçın yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeye destek olan baharatlar arasında yer alır. Tarçın ayrıca tatlı krizlerini önler ve kan şekerini dengede tutar.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 11

Tarçın yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeye destek olan baharatlar arasında yer alır. Tarçın ayrıca tatlı krizlerini önler ve kan şekerini dengede tutar.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 12

Tarçın son zamanlarda Türk kahvesinin içerisinde eklenerek de tüketilmeye başlandı. Türk kahvesini tarçın ile birlikte tüketen kişiler yağ yakımının daha hızlı olduğunu söylüyor.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 13

Ayrıca tokluk hissi yaratarak fazla kalori alımını engellediğini vurguluyor. Eğer fazla kilolarınızda şikayetçiyseniz ve kısa sürede zayıflamak istiyorsanız Türk kahvesini tarçınla pişirerek tüketmeyi deneyin.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 14

  • Bir cezvenin içine 1 kahve fincanı su ve 2 çay kaşığı kahveyi ekleyip karıştırın.
  • Ardından içerisinde 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin.
  • Tüm malzemeleri güzelce pişirin.
  • Hafif kaynamaya ve köpürmeye başlayınca ocaktan alıp fincanın içine dökün.
  • Daha sonra afiyetle tüketin.
Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor - 15
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