Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Bağırsakları ve metabolizmayı çalıştırıyor, 1 bardakta kabızlığı bitiriyor

TEREYAĞI VE TÜRK KAHVESİ İYİ BİR İKİLİ OLABİLİR

Bu ikilinin bir arada pişirmesi kulağa biraz garip geliyor olsada kahvenin içerisine terayağı ekleyerek pişirmek gün boyu açlık krizlerini engellemenize yardımcı oluyor. Mideye doygunluk hissi kazandırarak tok tutuyor.