Kahveyi bu saatte içmeyin! Faydası sıfırlanıyor, vücuda zarar veriyor
Kahve en sevilen sıcak ve lezzetli içeceklerin başında geliyor. Kahve genellikle sabah uyandıktan sonra tüketiliyor. Uyanır uyanmaz kahve içenler enerjilerinin yerine geldiğini söylüyor. Ancak uzmanlara göre uyanır uyanmaz bir fincan kahve tüketmek sağlık için riskli olabilir.
Dünyada en sık tüketilen sıcak içeceklerden biri olan kahvenin vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak kahveyi sabah uyandıktan sonra tüketmek bazı sağlık problemlerine yol açabilir.