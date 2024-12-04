Kahveyle ilgili bilinmeyen gerçek: Günde 2 fincan içince böyle bir etkisi var
Kahve dünya genelinde en sık tüketilen içeceklerden biri. Kahve tüketiminin sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Düzenli ve kararında kahve tüketimi parkinson, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalık risklerini azaltıyor. Kahveyle ilgili yapılan son araştırmalarda bilinmeyen bir gerçek daha ortaya çıktı.
Kahve, dünya genelinde milyonlarca insanın güne başlama ritüelinin vazgeçilmez bir parçası. Ancak bu lezzetli içeceğin yalnızca uyanıklığı artırmakla kalmadığı, aynı zamanda sağlık açısından da pek çok faydası olduğu biliniyor