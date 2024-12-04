Kahveyle ilgili bilinmeyen gerçek: Günde 2 fincan içince böyle bir etkisi var

Her ne kadar kahvenin faydaları saymakla bitmese de, aşırı tüketim uykusuzluk, kalp çarpıntısı ve asit reflü gibi sorunlara yol açabilir.

Uzmanlar, günlük 2-4 fincan arası tüketimin ideal olduğunu belirtiyor. Kahve hem keyifli bir içecek hem de doğru miktarlarda tüketildiğinde sağlığınıza destek olabilecek güçlü bir yardımcıdır. Ancak her şeyde olduğu gibi kahve tüketiminde de dengeyi korumak önemlidir.