Kalbi güçlendiren 10 muhteşem besin! Sabahları tüketmek damarları açıyor, kolesterolü dengeliyor

5. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu yapraklı yeşillikler kalp sağlığını destekler. Dincharya'da önerildiği gibi akşamları daha ağır öğünlerden kaçınmaya yardımcı olarak hafif bir öğle veya akşam yemeği olarak tüketilebilir. Mevsimlik yapraklı yeşillikler, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, vücudu temizlemeye kan dolaşımını dengelemeye yardımcı olur.



Besinlerin emilimini artırmak için zerdeçal ve karabiber gibi baharatlarla yapraklı yeşillikleri soteleyin veya buharda pişirin.