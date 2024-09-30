Kalbi güçlendiren 10 muhteşem besin! Sabahları tüketmek damarları açıyor, kolesterolü dengeliyor
Sağlıklı bir beslenme, kolesterol seviyelerini önemli ölçüde düşürebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Bu nedenle beslenme listenizi sağlıklı gıdalardan oluşturmanız önemli. Kalp sağlığını korumak için bu 10 muhteşem yiyeceği sofranızdan eksik etmeyin.
Dünyadaki ölüm nedenleri arasında ilk sırada kalp ve damar hastalıkları yer alıyor. Kalp sağlığını güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekiyor.