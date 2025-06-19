Kalbi güçlendiriyor, sindirimi destekliyor: Günde 1 tane yemenin sayısız faydası var

KANSERLE MÜCADELEDE ETKİLİ

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), narı prostat kanseriyle mücadelede umut vadeden doğal desteklerden biri olarak gösteriyor. 2014 yılında yapılan bir çalışma, nar polifenollerinin prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığını ve tümör gelişimini baskıladığını gösterdi.



Uzmanlar, narın suyundan çok kendisinin tüketilmesini öneriyor. Çünkü meyve bütün olarak yenildiğinde içerdiği lifler ve çekirdeklerin faydaları daha etkili şekilde vücuda alınıyor.