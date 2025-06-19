Kalbi güçlendiriyor, sindirimi destekliyor: Günde 1 tane yemenin sayısız faydası var
Bilim, narın sadece geleneksel tıpta değil, günlük beslenmede de mucizevi etkileri olduğunu kanıtlıyor. Uzmanlar, her gün bir nar yemenin kalp sağlığından hafızaya, cilt yenilenmesinden sindirim sistemine kadar pek çok alanda fayda sağladığını belirtiyor.
Yüzyıllardır geleneksel tıpta şifa kaynağı olarak kullanılan nar, şimdi modern bilim tarafından da destekleniyor. Araştırmalar, günlük bir nar ya da yarım fincan nar tanelerinin tüketilmesinin sağlığa büyük katkılar sunduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu kolay ve lezzetli alışkanlığın ciddi sağlık faydaları sağlayabileceğini belirtiyor.