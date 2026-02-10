Kalbi iyileştiren 6 besin. Doktorlar "göz ardı edilen süper gıda" diyor
10.02.2026 08:56
NTV - Haber Merkezi
Kalp sağlığını iyileştirmek ve kalp hastalıkları riskini azaltmak sandığınız kadar zor değil. Beslenme alışkanlıklarınıza yapacağınız küçük değişimler ve bazı yararlı gıdaların tüketimi kalbinizi korumanıza yardımcı olabilir.
Uzmanlar, küçük değişikliklerin bir araya geldiğinde büyük fark yaratabileceğini söylüyor; örneğin tereyağı yerine zeytinyağı veya diğer doymamış yağlarla yemek pişirmek, ekşi krema veya mayonez yerine az yağlı yoğurt veya lor peyniri kullanmak ve yiyecekleri tuz yerine, baharatlar veya turunçgillerle tatlandırmak gibi.
Diyetisyen Tara Schmidt, "Odak noktasını 'Daha fazla balık yiyeceğim' şeklinde kaydırmayı tercih ediyorum; bu, doğal olarak kırmızı et tüketimimi azaltacaktır," şeklinde ekliyor.
Kardiyolog Dr. Sean Heffron ise, "Birinin yaptığı herhangi bir değişiklik kademeli olarak uygulanmalıdır, çünkü bu değişikliklerin kalıcı olma olasılığı daha yüksektir," diyor.
Basit değişikliklerin yanı sıra, uzmanlar kalp sağlığına faydalı yiyecekleri alışveriş sepetlerine eklemeyi öneriyor.
1. YAĞLI BALIK
Uzmanlar, yağlı balıkların sofrada düzenli olarak yer alması gerektiğini söylüyor.
Heffron, “ Konserve balıklar mutfağın olmazsa olmazlarından,Omega-3 yağ asitleri açısından zengin ve lezzetli olan bu balıklar, çok yönlü, hızlı ve kalp sağlığına faydalı bir temel besindir.” diyor.
2. FASULYE VE MERCİMEK
Uzmanlar, fasulye ve mercimeğin genellikle göz ardı edilen uygun fiyatlı ve kalp sağlığına faydalı besinler olduğunu vurguladı.
Schmidt, "Fasulye, çoğu zaman göz ardı edilen süper bir besindir," dedi. Konserve fasulyenin bile, özellikle sodyum oranını azaltmak için yıkandığında, kabul edilebilir olduğunu da ekledi.
Kalp cerrahı Dr. Jeremy London, lif alımının kalp sağlığını desteklemedeki köklü rolüne rağmen, birçok kişi önemli bir eksiklik olmaya devam ettiğini söyledi.
London, "Lif, fasulye, mercimek, yulaf, kinoa, meyveler, yapraklı yeşillikler ve sebzeler gibi işlenmemiş, doğal gıdalardan en iyi şekilde elde edilir" dedi.
3. TAM TAHILLAR
Bunlar, özellikle daha fazla işlenmiş karbonhidratların yerini aldıklarında, kalp sağlığında önemli bir rol oynarlar .
Schmidt, "İnsanları bazı geleneksel tahılları tam tahıllarla değiştirmeye davet ediyorum" dedi ve ekmek, pirinç, makarna ve krakerleri başlangıç için kolay seçenekler olarak gösterdi.
Tüketicilere ambalajın ön yüzündeki pazarlama bilgilerini dikkate almamalarını tavsiye etti. Bunun yerine, içerik listesinde "tam tahıl" kelimesine dikkat etmelerini önerdi.
4. MEYVE VE SEBZELER
Uzmanlar, meyve ve sebzelerin kalp sağlığı için faydalı bir beslenmenin temelini oluşturduğu konusunda hemfikir oldular .
Schmidt, "Meyve ve sebzelerin mevsimi geçmişse veya çok pahalıysa, en iyi alternatif, hatta daha iyisi, dondurulmuş çeşitleridir" dedi.
Heffron, mevsiminde olan ürünlere göre seçim yapmanın da faydalı olabileceğini belirtti.
“İnsanları mevsimlik beslenmeye teşvik ediyorum ve Şubat ayı kışın tam ortasıdır,” dedi. “Portakal, greyfurt mineral bakımından zengin, kalorisi düşük ve iyi bir lif kaynağıdır.”
Ayrıca brokoli, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi turpgiller ailesine ait sebzelerin de benzer faydalar sağladığını sözlerine ekledi.
5. KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR
Kuruyemişler, uzmanların sürekli olarak tavsiye ettiği bir diğer besin kategorisiydi.
Schmidt, "Başka bir sağlıklı yağ kaynağı da kuruyemişler, tohumlar ve avokado gibi şeylerdir" diyerek, bunların kalp sağlığı için faydalı doymamış yağlar sağladığını belirtti.
“Herkesin beslenmesinde sağlıklı yağlar bulunmasını istiyoruz.”
Heffron, hastaları atıştırmalık olarak kuruyemiş tüketmeye teşvik etti ve sodyum ve doymuş yağ alımını azaltmanın bir yolu olarak cips yerine tuzsuz kavrulmuş kuruyemişleri önerdi.
6. YAĞSIZ PROTEİN
Uzmanlar, hayvansal ürünleri tamamen ortadan kaldırmak yerine, daha az işlenmiş, daha yağsız protein kaynaklarını tercih etmenin önemini vurguladılar.
London, "Alışveriş tercihlerini lif açısından zengin bitkisel gıdalara ve balık, derisiz kümes hayvanları ve yağsız et gibi yağsız proteinlere doğru kaydırmak, beslenme kalitesini önemli ölçüde artırabilir ve hastalık riskini azaltabilir" dedi.
"Heffron, üç basit kural önerdi: Kırmızı et tüketimini en aza indirin, her gün farklı renklerde meyve ve sebzeler yemeye özen gösteri."
Genel olarak, kalıcı değişiklikleri teşvik etti. "Diyet, kısa bir süre için değil, ömür boyu uygulanan bir şeydir," dedi.