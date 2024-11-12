Kalbi kuvvetlendirmenin kanıtlanmış yöntemi: Yüksek tansiyonu kolesterolü engelliyor
Hareketsizlik ve düzenli olarak egzersiz yapmamak vücut sağlığını olumsuz etkiler. Egzersiz, kalp hastalıkları riskini önlemek için iyi bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Yapılan çalışmalar egzersizlerin kalp sağlığı üzerinde koruyucu ve önleyici bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Peki, hangi egzersizler kalp sağlığını iyileştirir?
2019 tarihli bir inceleme çalışması, "fiziksel aktiviteyi artırmayı ve obeziteyi azaltmayı amaçlayan yaşam tarzı müdahalelerinin, doğuştan olmayan çoğu kalp hastalığı türüyle mücadele etmek için iyi bir tedavi yöntemi olduğu" sonucuna varmıştır.