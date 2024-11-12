​Kalbi kuvvetlendirmenin kanıtlanmış yöntemi: Yüksek tansiyonu kolesterolü engelliyor

YÜRÜYÜŞ

Yürüyüş, kalp sağlığı için en basit ve en etkili egzersizlerden biridir. Başlaması kolay ve hemen hemen her yerde yapılabilir. Yürüyüş, kalp hastalığına büyük katkıda bulunan kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Dolaşımı iyileştirerek oksijen ve besin maddelerinin vücuda iletilmesine yardımcı olur. Düzenli yürüyüş, vücut ağırlığını yönetmeye yardımcı olarak kalp üzerindeki baskıyı azaltır.



Her gün tempolu 10-15 dakikalık bir yürüyüşle başlayın ve sürenizi kademeli olarak 30-45 dakikaya çıkarın. Kalp atış hızınızı yükselten ancak yine de bir sohbet etmenizi sağlayan bir tempo hedefleyin; kendinizi zorlamayın.