Kalbin kendi “Mini Beyni” keşfedildi: Kendi kendine kontrol ediyor!

KALP RİTMİNİ YÖNETEN GİZEMLİ SİNİR SİSTEMİ

Karolinska Enstitüsü ve Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, kalbin otonom bir sinir sistemiyle çalıştığını ve bunun çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu keşfettiler. Bilim insanlar, bu buluşun kalbin, beynin ritmik işlevleri düzenlemesine benzer şekilde çalışan bir “mini beyin” barındırdığını gösterdiğini söylüyor.