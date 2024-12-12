Kalbin kendi “Mini Beyni” keşfedildi: Kendi kendine kontrol ediyor!
Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma ile kalbin yalnızca beyinden gelen sinyallerle çalıştığı düşüncesi çürütüldü. Yapılan araştırmalar kalbin karmaşık bir sinir ağına sahip olduğunu ortaya koydu. "Mini beyin" olarak adlandırıla bağımsız sinir sistemi, kalbin ritmini düzenliyor.
KALP RİTMİNİ YÖNETEN GİZEMLİ SİNİR SİSTEMİ
Karolinska Enstitüsü ve Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, kalbin otonom bir sinir sistemiyle çalıştığını ve bunun çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu keşfettiler. Bilim insanlar, bu buluşun kalbin, beynin ritmik işlevleri düzenlemesine benzer şekilde çalışan bir “mini beyin” barındırdığını gösterdiğini söylüyor.