Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var

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Dolmalık biberler, ister sote edilmiş olsun, ister düşük karbonhidratlı salataya eklenmiş olsun, hatta pizzaya eklendiğinde bile benzersiz bir tada sahiptir, bu onu lezzetli hale getirir. Dolmalık biberler ayrıca harika bir atıştırmalıktır ve soslarla ve soslarla çiğ olarak tüketilebilir.