Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var
Biberler bol miktarda vitamin ve antioksidan içerir. Her biri vücuda benzersiz faydalar sağlayan dolmalık biberler özellikle bağıkşığı güçlendirici yönüyle dikkat çeker. Dolmalık biberler, vücuda doğal bir detoks görevi görür. Sağlıklı bir bağırsak ve kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı olan lif ve demir açısından zengindir.
Dolmalık biber veya kırmızı biber, capsicum ailesine aittir ve yeşil, kırmızı, sarı, turuncu, beyaz ve hatta mor dahil olmak üzere çeşitli iklimlerde farklı renklerde yetiştirilir. Sebzenin tadı ve baharat seviyesi yetiştirmeye göre değişir. Dolmalık biberler harika bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır.