Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var

Biberler bol miktarda vitamin ve antioksidan içerir. Her biri vücuda benzersiz faydalar sağlayan dolmalık biberler özellikle bağıkşığı güçlendirici yönüyle dikkat çeker. Dolmalık biberler, vücuda doğal bir detoks görevi görür. Sağlıklı bir bağırsak ve kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı olan lif ve demir açısından zengindir.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 1

Dolmalık biber veya kırmızı biber, capsicum ailesine aittir ve yeşil, kırmızı, sarı, turuncu, beyaz ve hatta mor dahil olmak üzere çeşitli iklimlerde farklı renklerde yetiştirilir. Sebzenin tadı ve baharat seviyesi yetiştirmeye göre değişir. Dolmalık biberler harika bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 2

Dolmalık biberler baharatlı değildir ancak mukoza zarıyla temas ettiğinde yanma hissine neden olan bir kimyasal üretirler. Sebze olgunlaştığında bu kimyasal nedeniyle tatlanır. Yeşil biberle karşılaştırıldığında, kırmızı biber daha tatlıdır ve 11 kat daha fazla beta-karoten ve 2 kat daha fazla C vitamini içerir.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 3

FAYDALARI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN

Dolmalık biberler, ister sote edilmiş olsun, ister düşük karbonhidratlı salataya eklenmiş olsun, hatta pizzaya eklendiğinde bile benzersiz bir tada sahiptir, bu onu lezzetli hale getirir. Dolmalık biberler ayrıca harika bir atıştırmalıktır ve soslarla ve soslarla çiğ olarak tüketilebilir.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 4

KIRMIZI DOLMALIK BİBERLER

Dolmalık biberlerde doğal bir pigment vardır - doğal bir bitki bileşiği olan likopen. 'Nutrients' dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, likopen vücuttaki hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 5

Sebzede bulunan likopen, kardiyovasküler sorun riskini azaltmaya yardımcı olur ve bu likopen, kırmızı biber olarak da bilinen kırmızı dolmalık biberlerde yüksektir.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 6

SARI VE TURUNCU DOLMALIK BİBERLER

Sarı ve turuncu dolmalık biberlerde, karotenoidler olan zeaksantin ve lutein olmak üzere iki doğal pigment bulunur. Bu karotenoidler, özellikle göz sağlığı olmak üzere, sağlığınızın birçok yönden iyileşmesine yardımcı olur.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 7

Bu karotenoidler, vücutta göz retinasının etrafına yerleşir ve çoğunlukla dizüstü bilgisayar ve telefon ekranlarından yayılan mavi ışığa karşı koruma sağlar.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 8

Bu pigmentler ayrıca katarakt ve göz dejenerasyonuna karşı koruma sağlar.
Dolmalık biberlerden elde edilen diğer faydalar

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 9

SAÇ VE CİLT BAKIMI

Dolmalık biberler, saçların daha güçlü uzamasına ve kırılma ve saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olmak için gerekli olan önemli bir besin olan biotin içerir.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 10

Ayrıca vücutta kolajen üretimine yardımcı olan ve cildi korumaya, kırışıklıkları ve pigmentasyonu azaltmaya yardımcı olan A ve C Vitamini açısından da zengindirler.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 11

BAĞIRSAK VE KALP SAĞLIĞI

Dolmalık biberler, vücuda doğal bir detoks görevi görür. Sağlıklı bir bağırsak ve kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı olan lif ve demir açısından zengindir.

Kalbin kuvvetli ilacıymış: İçinde 11 kat fazla beta-karoten, 2 kat fazla C vitamini var - 12

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Dolmalık biberler orta veya yüksek seviyelerde tüketildiğinde, genel bağışıklık sistemini iyileştirir ve kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur.

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