Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor

Kardiyovasküler hastalık, küresel çapta önde gelen ölüm nedenidir. Kalbinizi korumak her zaman zorlu yaşam tarzı değişiklikleri gerektirmez. Günlük alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük, bilinçli ayarlamalar zamanla büyük faydalar sağlayabilir. İster yürüyüşe çıkmak, ister bir günlüğe yazmak olsun, bu eylemler yalnızca kalbinizi değil genel sağlığınızı da besler. Peki kalbi koruyan alışkanlıklar nelerdir?

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 1

Kalbiniz asla ara vermeyen çalışkan bir organdır, bu yüzden ona biraz daha fazla özen göstermemiz adil olur! Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, kardiyovasküler hastalık (KVD), dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir ve her yıl tahmini 17,9 milyon insanı öldürmektedir.

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Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 2

Daha az tuz yemek veya daha fazla egzersiz yapmak gibi bazı kalp sağlığı tavsiyeleri tanıdık gelse de, benzersiz ve benimsenmesi kolay başka küçük ama etkili değişiklikler yapabilirsiniz. Kalbimizi zarardan korumaya yardımcı olabilecek 7 alışkanlık

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 3

1- C VİTAMİNİ

Sabahları bir bardak ılık limonlu suyla başlatmak sadece hidrasyonu artırmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun pH seviyelerini dengelemeye de yardımcı olur. Limon, kan damarlarındaki iltihabı azaltabilen C vitamini açısından zengindir. Bu basit ritüel ayrıca sindirimi destekler ve dolaylı olarak kalbinizdeki stresi azaltmaya yardımcı olur.

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 4

2- GÜLÜMSEMENİN ÖNEMİ

Gülmenin kalbiniz için gerçekten iyi olduğunu biliyor muydunuz? Gülmek endorfin salınımını tetikler, stres hormonlarını azaltır ve kan damarı işlevini iyileştirir. İster komik bir video, ister bir arkadaşınızdan gelen bir şaka veya bir komedi gösterisi olsun, gülmek için zaman ayırmak kalp sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 5

3- YÜRÜYÜŞ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Yatmadan önce veya yemeklerden sonra telefonunuzda sonsuza kadar kaydırmak çoğumuzun sahip olduğu bir alışkanlıktır, ancak bu zamanı kısa bir yürüyüşle değiştirmek kalbinize önemli ölçüde fayda sağlayabilir. Yemekten sonra tempolu 10 dakikalık bir yürüyüş kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur, bunların ikisi de kardiyovasküler sisteminizdeki stresi azaltır.

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 6

4- "BİR DAKİKA" DERİN NEFES ALMA EGZERSİZİ YAPIN

Stres, sağlıklı bir kalbin en büyük düşmanlarından biridir. Derin nefes almak için her birkaç saatte bir dakika ayırmak kalp atış hızınızı düşürebilir, kan basıncınızı düşürebilir ve zihninizi sakinleştirebilir. Dört saniye derin nefes alın, dört saniye tutun ve dört saniye nefes verin; kalbiniz için mini bir sıfırlama!

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 7

5- SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

Atıştırmalık zamanında cips yemek cazip gelebilir, ancak badem, ceviz veya fıstık gibi kuruyemişler çok daha iyi bir seçenektir. Kötü kolesterolü düşüren ve kalp sağlığını iyileştiren sağlıklı yağlar, lif ve magnezyumla doludurlar. Ayrıca çıtır çıtır, lezzetli ve doyurucudurlar.

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 8

6- KAHVE TÜKETİMİNİ BİTKİ ÇAYIYLA DEĞİŞTİRİN

Gece geç saatlerde içilen kahve uyanık kalmanıza yardımcı olabilir, ancak kalp atış hızınızı artırabilir ve uykunuzu bozabilir, bu da kalbinizi olumsuz etkiler.

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 9

Bunun yerine papatya, nane veya ebegümeci gibi sakinleştirici bitki çaylarını deneyin. Bu çaylar sadece rahatlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığını destekleyen antioksidanlar da içerir.

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 10

7- RUH SAĞLIĞI VE KALP SAĞLIĞI

Ruh sağlığınız kalp sağlığınızla yakından bağlantılıdır. Her gün şükrettiğiniz üç şeyi not ettiğiniz bir şükran günlüğü tutmak stres seviyenizi düşürebilir ve genel ruh halinizi iyileştirebilir. Mutlu bir zihin daha sağlıklı bir kalbe yol açar, bu yüzden şükran rehberiniz olsun

Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor - 11

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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