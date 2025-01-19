Kalbiniz için mini bir sıfırlama: "Bir dakika" kuralı kan basıncını düşürüyor

4- "BİR DAKİKA" DERİN NEFES ALMA EGZERSİZİ YAPIN

Stres, sağlıklı bir kalbin en büyük düşmanlarından biridir. Derin nefes almak için her birkaç saatte bir dakika ayırmak kalp atış hızınızı düşürebilir, kan basıncınızı düşürebilir ve zihninizi sakinleştirebilir. Dört saniye derin nefes alın, dört saniye tutun ve dört saniye nefes verin; kalbiniz için mini bir sıfırlama!