Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor

ALKOL VE SİGARA

Orta düzeyde alkol tüketiminin genellikle kalbe faydaları olduğu söylenir, ancak sağlık uzmanları hiçbir miktarda alkolün vücut için sağlıklı olmadığını söylemektedir. Aşırı içki ve sigara içmek yüksek tansiyona, aritmilere ve kardiyomiyopatiye yol açabilir. Düzenli olarak aşırı içki ve sigara içmek ayrıca obezite ve diyabet riskini artırır , bunların ikisi de kalp sağlığını olumsuz etkiler.



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