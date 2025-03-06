Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor
Kalp sağlığı korumak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Her mutfakta bulunan hatta sağlıklı olarak düşündüğünüz bazı besinler kalp sağlığını zamanla tehdit edebiliyor. Peki, kalp sağlığının düşmanı olan bu besinler neler?
Kalp hastalığı dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir ve sağlıklı beslenme kalp hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Görünüşte zararsız olarak düşündüğünüz bazı besinler sessizce kardiyovasküler sağlığınızı sabote ediyor olabilir.