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Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor

Kalp sağlığı korumak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Her mutfakta bulunan hatta sağlıklı olarak düşündüğünüz bazı besinler kalp sağlığını zamanla tehdit edebiliyor. Peki, kalp sağlığının düşmanı olan bu besinler neler?

Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 1

Kalp hastalığı dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir ve sağlıklı beslenme kalp hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Görünüşte zararsız olarak düşündüğünüz bazı besinler sessizce kardiyovasküler sağlığınızı sabote ediyor olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 2

RAFİNE ŞEKER

Rafine şeker, kahvaltılık gevreklerden salata soslarına kadar neredeyse her işlenmiş gıdada gizlidir. Çok fazla şeker tüketmek insülin direncine, iltihaplanmaya ve yüksek trigliserit seviyelerine yol açar ve bunların hepsi kalp hastalığı riskini artırır. Tatlılardan uzak dursanız bile, paketlenmiş gıdalardaki gizli şekerler diyetinize yine de sızabilir. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, dekstroz ve sakaroz gibi içeriklere dikkat edin.

Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 3

TUZ

Aşırı sodyum alımı, kalp hastalığı için önde gelen bir risk faktörü olan yüksek tansiyonla doğrudan bağlantılıdır. İşlenmiş gıdalar, konserve çorbalar ve restoran yemekleri genellikle günlük önerileri çok aşan aşırı tuz seviyeleri içerir. İşlenmiş gıdaları azaltmak ve tuz yerine otlar ve baharatlar kullanmak, kan basıncınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 4

RAFİNE UN

Ekmek, makarna ve fırınlanmış ürünlerde kullanılan beyaz un, lif ve besin öğelerinden mahrum kalır. Bu durum kan şekerinin yükselmesine, kilo alımına ve kalp hastalığı riskinin artmasına neden olur. Kahverengi pirinç, kinoa ve tam buğdaylı versiyonlar gibi tam gıdalar kalp sağlığı için daha sağlıklı seçeneklerdir.

Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 5

YAĞLAR

Soya fasulyesi, mısır ve ayçiçeği yağları gibi bazı bitkisel yağlar, aşırı alındığında iltihaplanmaya ve kalp hastalığına yol açan yüksek seviyelerde omega-6 yağ asitleri içerir. Kalp sağlığınızı iyileştirmek için zeytinyağı, avokado yağı veya hindistancevizi yağı gibi daha sağlıklı seçenekler kullanın.


Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 6

TRANS YAĞLAR

Margarin, kızarmış yiyecekler ve birçok fırınlanmış üründe bulunan trans yağlar, kalp sağlığı için en kötü içerikler arasındadır. LDL (kötü) kolesterolü artırırken HDL (iyi) kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini önemli ölçüde artırır. Dünya Sağlık Örgütü bunların ortadan kaldırılmasını önerdi ancak bazı işlenmiş gıdalarda hala gizleniyorlar. Her zaman "kısmen hidrojene yağlar" için etiketleri kontrol edin ve bunlardan her ne pahasına olursa olsun kaçının.

Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 7

İŞLENMİŞ ETLER

İşlenmiş etler son zamanlarda gıdalarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bunlar yüksek seviyelerde sodyum, koruyucu maddeler ve doymuş yağlar içerir ve bunların hepsi kalbe zarar verebilir. Düzenli tüketim hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık risklerinin artmasıyla ilişkilidir. Bunun yerine taze, yağsız etleri veya bitki bazlı protein kaynaklarını tercih edin.


Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 8

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünleri iyi bir kalsiyum kaynağı olabilirken, tereyağı, krema ve peynir gibi tam yağlı süt ürünleri doymuş yağ açısından zengindir. Aşırı tüketim kötü kolesterol seviyelerini yükseltebilir ve kalp hastalığı riskini artırabilir. Kalp dostu bir diyet için badem veya soya sütü gibi düşük yağlı veya bitki bazlı alternatifleri tercih edin.


Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 9

ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER

Şekerli meşrubatlar ve enerji içecekleri yüksek fruktozlu mısır şurubu, yapay tatlandırıcılar ve kafeinle doludur ve bu da obeziteye, hipertansiyona ve kalp hastalığına yol açabilir. Yapay tatlandırıcılar içeren diyet sodalar da zararlı olabilir. Demlenmiş su, bitki çayı veya ev yapımı meyve suyu gibi doğal alternatifleri deneyin.

Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 10

PAKETLENMİŞ GIDALAR

Anında hazırlanan erişteler, hazır yemekler ve dondurulmuş akşam yemekleri zamandan tasarruf sağlayabilir, ancak bunlar genellikle yüksek sodyum seviyeleri, sağlıksız yağlar ve kalbinize ekstra yük bindiren koruyucu maddeler içerir. Taze yemekleri bütün malzemelerle pişirmek, vücudunuzu beslemenin ve kalbinizi korumanın en iyi yoludur.


Kalbinizi gizlice mahveden 10 besin: Kalp krizine zemin hazırlıyor - 11

ALKOL VE SİGARA

Orta düzeyde alkol tüketiminin genellikle kalbe faydaları olduğu söylenir, ancak sağlık uzmanları hiçbir miktarda alkolün vücut için sağlıklı olmadığını söylemektedir. Aşırı içki ve sigara içmek yüksek tansiyona, aritmilere ve kardiyomiyopatiye yol açabilir. Düzenli olarak aşırı içki ve sigara içmek ayrıca obezite ve diyabet riskini artırır , bunların ikisi de kalp sağlığını olumsuz etkiler.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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