Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat!

Fazla kalorileri daha sonra kullanmak üzere depolar, öncelikle yağ olarak ama aynı zamanda karbonhidrat olarak da. Aktiviteleriniz aldığınız kadar kalori yakmazsa daha fazla kalori biriktirir ve kilo alırsınız. Sonuç olarak, kişi gün içinde harcadığından daha fazla kalori tüketmelidir.