Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat!

Kalori açığı yönetimiyle etkili, uzun süreli kilo kaybı stratejilerini keşfedin. Yiyecek alımını egzersizle dengelemenin, daha küçük tabaklar kullanmanın, protein açısından zengin yiyecekler tüketmenin ve yavaş çiğnemenin kilo hedeflerine ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Bu pratik rehber, porsiyonları kontrol etmek, açlık isteklerini azaltmak ve tokluk hissini teşvik etmek için basit ancak etkili teknikler sunarak sürdürülebilir kilo kaybına yol açar.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 1

Kilo kaybının etkili ve uzun süreli olması için kalori açığını korumak esastır. Doğru teknikleri kullanmıyorsanız, uzun süreli etkiler sağlamak için kalori açığını yeterince uzun süre korumak zor olabilir.

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Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 2

Bu yazıda kalori açığını korumaya yönelik pratik tavsiyelere bakacağız. Bu kalori açığı stratejilerini uygulayarak istediğiniz sonuçlara ulaşabilir ve kilo verebilirsiniz. Öncelikle kalori açığı kavramını anlayalım.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 3

KALORİ AÇIĞI NEDİR?

Yiyeceklerden gelen enerji, nefes alma, düşünme, yürüme, uyuma, sindirim ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm bedensel işlevlerinizi güçlendirir. Ancak vücudunuzun bir öğünün hemen ardından tüm bu enerjiye ihtiyacı olmayabilir.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 4

Fazla kalorileri daha sonra kullanmak üzere depolar, öncelikle yağ olarak ama aynı zamanda karbonhidrat olarak da. Aktiviteleriniz aldığınız kadar kalori yakmazsa daha fazla kalori biriktirir ve kilo alırsınız. Sonuç olarak, kişi gün içinde harcadığından daha fazla kalori tüketmelidir.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 5

EŞ ZAMANLI YİYİN VE EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz yoluyla kalori çıktınızı artırmayı planlıyorsanız, bir açık oluşturmak için kaç kalori yaktığınızı takip etmelisiniz. Aldığınızdan daha fazla kalori yakmaya çalışın.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 6

Kilonuza ve egzersizin türüne, yoğunluğuna ve süresine göre bir egzersiz sırasında kaç kalori yakacağınızı hesaplayabilirsiniz. Örneğin, saatte 3,5 mil yürümek, 154 pound ağırlığındaki bir kişi için 280 kalori yakacaktır.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 7

DAHA KÜÇÜK TABAKLAR KULLANIN

İnsanlar daha büyük tabakların daha büyük porsiyon boyutlarıyla ilişkilendirildiği için aşırı yemeye daha meyillidir. Bir araştırmaya göre, büfede %45 daha fazla yemek yiyen kişilerin, daha küçük tabaklar kullananlara göre daha büyük yemek tabakları vardı.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 8

Porsiyon boyutlarını kontrol etmenin ve aşırı yemeyi önlemenin kolay bir yolu daha küçük bir tabak kullanmaktır.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 9

YÜKSEK PROTEİNLİ YİYECEKLER YİYİN

Proteine ​​odaklanarak kalori eksikliği olan diyet stratejilerini tartışalım! Kilo vermeye çalışırken daha fazla protein yemenin birçok avantajı vardır. İştahı bastıran ve istekleri azaltan Nöropeptit Y (NPY), protein tarafından uyarılır. Ayrıca öğünlerinize protein eklemenin daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olduğu keşfedildi.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 10

Protein ayrıca doku onarımına, rehabilitasyona ve yağsız kas kütlesinin büyümesine yardımcı olur. Diyetinize yağsız etler, fasulye ve protein shake'leri gibi yüksek proteinli yiyecekler ekleyerek kalori açığını koruyabilir ve sağlıksız yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınabilirsiniz.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 11

YİYECEKLERİ DÜZGÜN ÇİĞNEYİN

Kilo vermenin en kolay ve en sağlıklı yollarından biri, yemekleri düzgün çiğnemektir. Yemeğinizi yavaşça çiğnerseniz ve zaman ayırırsanız daha az yiyebilirsiniz.

Kalıcı kilo vermenin yolu buymuş: Yemek yerken 32 kuralına dikkat! - 12

Bunun nedeni, daha çabuk tok hissetmenizdir. Yemeğinizi kaç kez çiğnediğinizi saymayı deneyin; yani yaklaşık 32 kez çiğneyin veya eğer hızlı yeme eğiliminiz varsa, lokmalar arasında çatal ve bıçağınızı bırakın.

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