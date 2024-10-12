Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir
Kalın bağırsak kanseri dünya genelinde en yaygın görülen kanser türleri arasında. Sindirim sisteminin önemli bir parçası olan kolon ve rektumda ortaya çıkan ciddi bir hastalık olan kalın bağırsak kanseri ilk sinyalini bu belirtilerle veriyor olabilir.
Dünyada en yaygın görülen kanser türleri arasında kalın bağırsak kanseri yer alıyor.
Türkiye'de en sık görülen kanser türleri arasında 3. sırada bulunan kalın bağırsak kanseri 40-50 yaş ve sonrası için büyük risk oluşturuyor. Çünkü kalın bağırsak kanseri genellikle bu yaş aralığı ve üzerindeki kişilerde görülüyor. Ancak kalın bağırsak kanseri 50 yaş altı kişiler içinde artık risk.