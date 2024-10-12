Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir

Kalın bağırsak kanseri dünya genelinde en yaygın görülen kanser türleri arasında. Sindirim sisteminin önemli bir parçası olan kolon ve rektumda ortaya çıkan ciddi bir hastalık olan kalın bağırsak kanseri ilk sinyalini bu belirtilerle veriyor olabilir.

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 1

Dünyada en yaygın görülen kanser türleri arasında kalın bağırsak kanseri yer alıyor.

Türkiye'de en sık görülen kanser türleri arasında 3. sırada bulunan kalın bağırsak kanseri 40-50 yaş ve sonrası için büyük risk oluşturuyor. Çünkü kalın bağırsak kanseri genellikle bu yaş aralığı ve üzerindeki kişilerde görülüyor. Ancak kalın bağırsak kanseri 50 yaş altı kişiler içinde artık risk.


SAĞLIK HABERLERİ

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 2

Dünya genelinde kalın bağırsak kanseri vakalarındaki artış ciddi boyutlarda. Dünya çapında bir yıl içerisinde 1,9 milyon (%9,6) yeni kalın bağırsak kanseri vakası ve 903 bin (%9,3) kalın bağırsak kanseri kaynaklı ölüm vakası tespit edilmiştir.

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 3

Erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilen bu kanser türü öncesinde bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 4

Daily Mail'de yer alan bir habere göre kolon kanseri hastalarındaki artış doktorların dikkatini çekiyor. Kalın bağırsak ve rektumu etkileyen bir kanser türü olan kolon kanseri sıklıkla 50 yaş üzeri kişilerde görülüyordu. Ancak yayınlanan son bir araştırmaya göre 40, 30 hatta 20 yaşında kişilerde kolon kanseri görülme sıklığı son 30 yılda yüzde 50 arttı.

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 5

Kolon (bağırsak) kanseri, sindirim sisteminin önemli bir parçası olan kolon ve rektumda ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Bu kanser, bağırsak yüzeyinde poliplerin oluşumu ve zamanla kansere dönüşmesiyle gelişebilir. Erken teşhis ve müdahale, kolon kanserinin yönetiminde kritik bir rol oynar.


Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 6

Kolon kanserinin belirtileri, hastalığın evresine ve tümörün konumuna göre farklılık gösterebilir. Ancak kalın bağırsak kanserinin en yaygın belirtileri şunlar olabilir;

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 7

1- UZUN SÜREN KABIZLIK

Bağırsak alışkanlıklarında ani bir değişiklik, özellikle de son zamanlarda kabızlık başlangıcı, kolon kanseri belirtisi olabilir. Kabızlık yaygın bir durum olsa da ve genellikle diyet, stres veya dehidratasyondan kaynaklansa da, devam eden veya kötüleşen bir durum, bir tümörün neden olduğu kolon tıkanıklığına işaret ediyor olabilir. Bu, özellikle kabızlığa karın ağrısı veya dışkıda kan gibi diğer semptomlar eşlik ediyorsa endişe vericidir. Açıklanamayan kabızlık yaşayan genç yetişkinler, özellikle de normal bağırsak düzenlerinden saptığında, ciddi durumları ekarte etmek için tıbbi yardım almalıdır.

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 8

2- HIZLI KİLO KAYBI

İstem dışı kilo kaybı, kolon kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türü için kırmızı bayraktır. Genç bir yetişkin diyetini veya egzersiz alışkanlıklarını değiştirmeden önemli miktarda kilo verirse, daha fazla araştırma yapmak önemlidir. Kanser hücreleri vücudun metabolizmasını değiştirebilir ve kişi normal yemek yediğinde bile kilo kaybına yol açabilir. Ek olarak, kolondaki bir tümör kişinin kendini çabuk tok hissetmesine veya iştahını kaybetmesine neden olarak kilo kaybına katkıda bulunabilir. Kiloda ani veya açıklanamayan değişiklikler, özellikle karın ağrısı veya bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler gibi diğer semptomlarla birlikteyse, bir sağlık uzmanıyla görüşülmelidir.

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 9

3- ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI

Kalıcı veya açıklanamayan karın ağrısı, kolon kanserinin yaygın bir belirtisidir. Bu ağrı hafif rahatsızlıktan şiddetli kramplara kadar değişebilir ve şişkinlik, gaz veya bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler gibi diğer sindirim sorunlarıyla ilişkili olabilir.

Ağrı genellikle bağırsağı tıkayan bir tümörden veya kanserin yakındaki dokulara yayılmasından kaynaklanır. Özellikle diğer uyarı işaretleri ile birleştiğinde yeni veya kötüleşen karın ağrısı yaşayan genç yetişkinler bunu önemsiz bir sorun olarak görmezden gelmemelidir. Tıbbi değerlendirme almak erken tanıya ve daha iyi bir prognoza yol açabilir.

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 10

4- DIŞKIDA KAN

Kolon kanserinin en endişe verici ve açıklayıcı belirtilerinden biri dışkıda kan bulunmasıdır. Bu, sindirim sisteminde kanama olduğunu gösteren parlak kırmızı kan veya daha koyu, katran benzeri dışkı olarak görünebilir.

Dışkıda kan bazen hemoroid veya küçük gastrointestinal sorunlarla karıştırılabilir, ancak asla göz ardı edilmemelidir. Kanama küçük görünse bile, durumu değerlendirebilecek ve nedeni belirlemek için kolonoskopi gibi uygun testleri önerebilecek bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarıcı olabilir, çünkü kanser ilerlemeden önce tedaviye olanak tanır.

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 11

5- ANEMİ

Kırmızı kan hücrelerinin eksikliğiyle karakterize olan anemi, özellikle açıklanamadığında kolon kanserini işaret edebilen başka bir semptomdur. Bu durum genellikle tümörden kaynaklanan kronik kan kaybı nedeniyle gelişir ve hemen görünmeyebilir. Anemi semptomları arasında yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı ve soluk cilt bulunur. Genç bir yetişkinde ağır adet kanaması veya yetersiz beslenme gibi açık bir neden olmaksızın anemi görülürse, gastrointestinal kanamanın olası bir altta yatan sorun olarak değerlendirilmesi önemlidir. Kan testi ve görüntüleme gibi tanı testleri, aneminin kaynağını belirlemeye ve kolon kanserinin bir faktör olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Kalın bağırsak kanseri "geliyorum" diyor: 5 belirti ilk sinyali olabilir - 12

Genç yetişkinlerde kolon kanserinin artışı dikkat gerektiren büyüyen bir endişedir. Bu semptomlar daha az ciddi durumlarla ilişkilendirilebilse de asla göz ardı edilmemelidir. Farkındalık ve erken teşhis, kolon kanserine karşı mücadelede anahtardır ve bu uyarı işaretlerini anlamak önemli bir fark yaratabilir. Siz veya tanıdığınız biri bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsa derhal bir sağlık uzmanına danışın. Erken müdahale sonuçları önemli ölçüde iyileştirebilir ve hayat kurtarabilir.

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