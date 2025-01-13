Kalın bağırsak kanseri riskini ortadan kaldırıyor: Hangi besin tüketilmeli?
Kolorektal kanser, hem dünyada hem de Türkiye'de en yaygın görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Eskiden daha çok yaşlıları etkileyen bu hastalık, şimdi 50 yaş altındaki bireylerde de hızla yayılıyor ve ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırma ise kolorektal kanser riskini azaltmak için uygulanabilir ve kolay bir çözüm sundu: Kalsiyum tüketimi.
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan ve Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, kadınlarda kalsiyum alımının kolorektal kanser riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.