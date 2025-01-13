Kalın bağırsak kanseri riskini ortadan kaldırıyor: Hangi besin tüketilmeli?

KALSİYUM DEPOSU DOĞAL BESİN KAYNAKLARI

Kalsiyum almak için yalnızca süt ve peynir değil, pek çok farklı besin de tercih edilebilir.



İşte kalsiyum zengini bazı besinler:



Tohumlar: Susam ve haşhaş gibi tohumlar kalsiyum açısından oldukça zengindir. Örneğin, 1 yemek kaşığı susam 100 miligram, haşhaş ise 127 miligram kalsiyum içeriyor.

Peynir Altı Suyu: Sporcuların tercih ettiği peynir altı suyu, kas gelişimi için faydalı olmasının yanı sıra yüksek miktarda kalsiyum da sağlar.



