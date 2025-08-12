Kalın bağırsak kanserini önleyen besin: Günde 5 tane yemek yetiyor
Araştırmalar, günde yaklaşık beş ceviz tüketmenin, zengin biyoaktif bileşenleri sayesinde kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Çalışmalar, bütün cevizlerin tek başına besinlerden daha etkili olduğunu ve sinerjik faydalar sağladığını göstermektedir. Dengeli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak çiğ veya hafif kavrulmuş olarak tüketilmesi, kanser riskinin azaltılmasına katkıda bulunabilir.
Kanser öngörülemeyen bir hastalık olarak görülse de araştırmalar, yaşam tarzı ve beslenmenin kanserden korunmada eskiden düşünüldüğünden daha büyük bir rol oynayabileceğini göstermektedir. İncelenen birçok gıda arasında ceviz, zengin biyoaktif bileşen kombinasyonuyla bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. Giderek artan sayıda araştırma, günde yaklaşık beş ceviz yemenin kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir, ancak bu kuruyemişlerin nasıl tüketildiği, miktarı kadar önemlidir.