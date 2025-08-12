Kalın bağırsak kanserini önleyen besin: Günde 5 tane yemek yetiyor

DOĞRU ŞEKİLDE TÜKETMEK GEREKİYOR

Ceviz, şeker, tuz veya ağır işlem görmeden çiğ veya hafifçe kavrulmuş olarak tüketilmelidir. Bu, aşırı ısı veya kimyasal işlemden zarar görebilecek hassas omega-3 yağlarını ve antioksidan bileşiklerini korur.

Kanser önlemede faydalarını gösteren araştırmada günlük yaklaşık 56-60 gram, yani yaklaşık beş tam ceviz kullanılmıştır. Çoğu insan için bu, çeşitli ve bitki açısından zengin bir beslenmenin parçası olarak dahil edilebilecek gerçekçi ve sürdürülebilir bir porsiyondur. Cevizleri taze meyveler, yapraklı yeşillikler ve tam tahıllarla eşleştirmek, farklı besinler birbirlerinin biyoaktif bileşiklerini tamamlayabileceğinden, koruyucu etkilerini daha da artırabilir.



