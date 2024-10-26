Kalın bağırsak kanserinin habercisi: Vaka sayısı artıyor, genç yaşlara kadar indi
Dünya genelinde kalın bağırsak kanseri vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) artık genç yaşlar içinde endişe yaratıyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırmada gençlerde kolon kanserinin daha ileri evrelerde teşhis edildiğini ve daha agresif tümör türlerine sahip olma eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Peki kalın bağırsak kanseri neden gençlerde de görülüyor, belirtileri nelerdir? İşte yanıtı.
Kolon (bağırsak) kanseri, sindirim sisteminin önemli bir parçası olan kolon ve rektumda ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Bu kanser, bağırsak yüzeyinde poliplerin oluşumu ve zamanla kansere dönüşmesiyle gelişebilir. Erken teşhis ve müdahale, kolon kanserinin yönetiminde kritik bir rol oynar.