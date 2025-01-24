Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor

Kas ve sinir fonksiyonlarının desteklenmesi, şeker kontrolü, kan basıncı dengesi, protein sentezi ve kaliteli uyku için magnezyuma ihtiyacınız var. Vücudunuzu korumak için 300’den fazla biyokimyasal reaksiyonu destekleyen, bunların önemli bir kısmında da başrol oyuncusu görevi üstlenen magnezyum uyku için anahtar bir bileşen. Magnezyum ihtiyacını takviyelerle karşılayabileceğiniz gibi bazı zengin magnezyum kaynağı besinleri tüketerek de destekleyebilirsiniz. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, magnezyum kazanmak için tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 1

Magnezyum vücut sağlığı için gerekli olan hayati mineraller arasında yer alır. Vücuttaki en önemli faydası, sinir ve kas fonksiyonunu koruması, bağışıklığı desteklemesi, kalp atış hızını dengelemesi, kemik sağlığını koruması ve kan şekeri seviyesini düzenlemesidir. Magnezyum kaliteli bir uyku düzeni için de gereklidir.

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Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 2

KALİTELİ UYKU İÇİN HANGİ MAGNEZYUM?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Magnezyumun farklı formları var, tüm magnezyum takviyeleri uyku için yeterli ve yararlı değil. Araştırmalar uyku söz konusu olduğunda da öncelikle kullanılan magnezyumun biyoyararlanımının dikkate alınması gerektiğini gösteriyor." diyor.


Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 3

Uzman isim; "Örneğin “oksid” formu yani “magnezyum oksid” biyoyararlanım açısından çok kötü ve yetersiz (zaten bu nedenle de ben magnezyum oksid içeren takviyelere “ÇÖP” gözüyle bakarım).

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 4

Magnezyumun sitrat, malat, glisinat, L-threonate, laktat gibi türevlerinin/şelatlarının biyoyararlanımları ise çok iyi. Eğer uyku desteği söz konusuysa yani daha düzgün, verimli, derin, bölünmemiş, kaliteli bir uyku hedefleniyorsa magnezyum takviyeleri arasında “L-threonate” ve “glisinat” en popüler seçeneklerdir. Bu son ikili arasında bir seçim yapılacak olursa da benim önerim L-threonate’tır." diyor.


Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 5

Yetişkinler için erkeklerin 300-450, kadınların 250-350 miligram magnezyum desteği kullanmaları tavsiye ediliyor. Diğer taraftan magnezyum açısından zengin gıdaları da beslenme listemize eklememiz gerekiyor.

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 6

MAGNEZYUM HANGİ BESİNLERDE DAHA ÇOK VAR?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, magnezyum zengini doğal kaynakları da açıkladı.

İşte vücudun magnezyum ihtiyacını karşılayan besinler;

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 7

Ispanak: 1 su bardağı 157 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 40’ı)

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 8

Pazi: 1 su bardağı 154 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 38’i)

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 9

Kabak çekirdeği : 1/8 su bardağı 92 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 23’ü)

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 10

Yoğurt ya da kefir :1 su bardağı 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 13’ü)

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 11

Badem: 30 gramı 8 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 20’si)

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 12

Siyah fasulye: 1/2 su bardağı 60 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 15’i)

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 13

Avokado: 1 orta büyüklükte 58 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 15’i)

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 14

İncir: 1 orta büyüklükte 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 13’ü)

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 15

Bitter çikolata: 1 kare 95 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 24’ü)

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 16

Muz: 1 orta büyüklükte 32 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 8’i)


Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 17

MAGNEZYUMDA DOZ ÖNEMLİ!

Her şeyde olduğu gibi magnezyumda da “doz” faktörü önemli bir konu. Günlük dozda aşırıya kaçıldığında (bu genellikle günde 3-5 bin miligramdan fazla alınması demektir) şu yan etkiler ile karşılaşılabiliyor.

Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor - 18

Aşırı magnezyum bu sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

Mide krampları.
Bulantı.
İshal.
İdrar tutukluğu.
Solunum güçlüğü.
Düzensiz kalp atışları ve kalp krizi.
Kan basıncı düşmesi.
Kas güçsüzlüğü.
Yüz kızarması.
Depresyon.

Bu nedenle magnezyum kullanmadan önce vücudunuzun ihtiyacının olup olmadığını anlamak için bir test yaptırın ve doktorunuza danışın.

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