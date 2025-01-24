Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor

Magnezyumun sitrat, malat, glisinat, L-threonate, laktat gibi türevlerinin/şelatlarının biyoyararlanımları ise çok iyi. Eğer uyku desteği söz konusuysa yani daha düzgün, verimli, derin, bölünmemiş, kaliteli bir uyku hedefleniyorsa magnezyum takviyeleri arasında “L-threonate” ve “glisinat” en popüler seçeneklerdir. Bu son ikili arasında bir seçim yapılacak olursa da benim önerim L-threonate’tır." diyor.





