Kaliteli uyku için uzmanı ısrarla öneriyor: Magnezyum ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor
Kas ve sinir fonksiyonlarının desteklenmesi, şeker kontrolü, kan basıncı dengesi, protein sentezi ve kaliteli uyku için magnezyuma ihtiyacınız var. Vücudunuzu korumak için 300’den fazla biyokimyasal reaksiyonu destekleyen, bunların önemli bir kısmında da başrol oyuncusu görevi üstlenen magnezyum uyku için anahtar bir bileşen. Magnezyum ihtiyacını takviyelerle karşılayabileceğiniz gibi bazı zengin magnezyum kaynağı besinleri tüketerek de destekleyebilirsiniz. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, magnezyum kazanmak için tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.
Magnezyum vücut sağlığı için gerekli olan hayati mineraller arasında yer alır. Vücuttaki en önemli faydası, sinir ve kas fonksiyonunu koruması, bağışıklığı desteklemesi, kalp atış hızını dengelemesi, kemik sağlığını koruması ve kan şekeri seviyesini düzenlemesidir. Magnezyum kaliteli bir uyku düzeni için de gereklidir.