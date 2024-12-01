Kalorifer peteklerine çamaşır asanlar dikkat! Faydadan çok zarar getiriyor
Birçok kişi kaloriferde çamaşır kurutmanın kurutucu veya çamaşır ipi kullanmaktan daha hızlı ve daha uygun maliyetli olduğuna inansa da, aslında ev halkına düşündüğünüzden daha fazla maliyet çıkarabilir. Kaloriferin üzerine asılan çamaşırlar, yoğun buharlaşma nedeniyle odanın oksijen ve nem dengesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, kuru ve kirli havanın solunmasına yol açarak alt solunum yollarında tahrişe, uzun süreli ses kısıklığına ve inatçı kuru öksürüğe neden olabilir.
Kıyafetlerinizi kurutmak için petek kullanmak bu kış verebileceğiniz en akıllıca karar olmayabilir.Çamaşırları peteklerin üzerinde kurutmak ilk bakışta zararsız gibi görünebilir ancak yanlış bir karar vermiş olabilirsiniz. Uzmanlara göre, giysilerinizi kalorifer peteklerinde kurutmak havadaki nemi artırabilir ve bu da rutubet ve küf oluşumuna yol açabilir. Bu artan nem sağlık risklerine neden olabilir. Bu yöntem aynı zamanda güç tüketimindeki artış nedeniyle enerji faturalarınızı da önemli miktarda artıracaktır.