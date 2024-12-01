Kalorifer peteklerine çamaşır asanlar dikkat! Faydadan çok zarar getiriyor

Kıyafetlerinizi kurutmak için petek kullanmak bu kış verebileceğiniz en akıllıca karar olmayabilir.Çamaşırları peteklerin üzerinde kurutmak ilk bakışta zararsız gibi görünebilir ancak yanlış bir karar vermiş olabilirsiniz. Uzmanlara göre, giysilerinizi kalorifer peteklerinde kurutmak havadaki nemi artırabilir ve bu da rutubet ve küf oluşumuna yol açabilir. Bu artan nem sağlık risklerine neden olabilir. Bu yöntem aynı zamanda güç tüketimindeki artış nedeniyle enerji faturalarınızı da önemli miktarda artıracaktır.