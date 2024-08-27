Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor

Kilo vermek ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için beslenme listenize bolca sebze ve meyve eklemelisiniz. Diyet yapanların en sık tükettiği sebzelerin başında salatalık geliyor. Hem düşük kalorili hem de besleyici olan salatalık vücudun su ihtiyacını da karşılıyor. Peki, salatalık gerçekten besleyici mi?

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 1

Salatalık, kilo verme diyet planlarına sebze ekleme konusunda en iyi sebzedir. Her kilo verme planında bir porsiyon salatalık dilimi veya bir bardak salatalık suyu bulunmalıdır.

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Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 2

Salatalık, harika bir dokuya sahip, atıştırmak için iyi olan ve birçok yemeğe eklenebilen su açısından zengin bir sebzedir.

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 3

Pişirilebilir ve çiğ olarak da yenebilir. Salatalık bol su içeriğinin yanı sıra vücuda olan faydalarıyla da bilinir. Ancak Beslenme uzmanı Rhiannon Lambert yakın zamanda Daily Telegraph'ta salatalıkların sanıldığı kadar besleyici olmadığını yazdı.

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 4

"Salatalık, çok yüksek (yüzde 96) su içeriğine sahip ferahlatıcı bir sebzedir, bu da onu nemlendirici yapar ancak besin değeri nispeten düşüktür.

B vitaminleri, C ve K vitaminleri, bakır, fosfor, potasyum ve magnezyum gibi bazı besinleri sağlasa da, diğer birçok sebzenin besin yoğunluğundan yoksundur. Salatalıklar flavonoidler gibi bazı antioksidanlar içerir; salatalığın kabuğu da lif içerir," diye yazdı

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 5


The Express'in bildirdiğine göre, salatalıkları çiğ yemeyi öneriyor ve tüketmenin en iyi yolunun bu olduğunu söylüyor.

Salatalık, çeşitli sağlık yararları sunan besleyici ve nemlendirici bir sebzedir. Yaklaşık yüzde 95'i sudan oluştuğu için, özellikle sıcak havalarda susuzluğu gidermek için mükemmeldir.

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 6

Bu yüksek su içeriği, vücudun iyi sulanmasını sağlar, sindirimi destekler ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 7

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Besleyici olarak, salatalıklar kalorisi düşüktür ve az miktarda da olsa temel vitamin ve minerallere sahiptir. Kemik sağlığı ve düzgün kan pıhtılaşması için çok önemli olan mütevazı miktarda K Vitamini sağlarlar.

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 8

Salatalıklar, bağışıklık sistemini, cilt sağlığını ve kolajen oluşumunu destekleyen bir antioksidan olan C Vitamini içerir. Ayrıca kan basıncını düzenlemeye ve kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı olan iyi bir potasyum kaynağı sunarlar.

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 9

LİF ZENGİNİ OLMASIYLA DİKKAT ÇEKER

Salatalıklar ayrıca, özellikle ciltte bulunan diyet lifi içeriğiyle de dikkat çeker. Lif, dışkıya hacim katarak ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyerek sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 10

STRES VE İLTİHAPLANMAYLA SAVAŞIR

Salatalıklar, oksidatif stres ve iltihapla savaşmaya yardımcı olan ve potansiyel olarak kronik hastalık riskini azaltan flavonoidler ve tanenler gibi antioksidanlar içerir.

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 11

KALORİSİ DÜŞÜK BESİN DEĞERİ ZENGİN SEBZELER

Birçok sebze kalorisi düşük ancak besin açısından yoğun olduğundan sağlıklı bir diyet için mükemmel seçimlerdir. Örneğin ıspanak, önemli miktarda demir ve kalsiyum sağlarken A, C, K vitaminleri ve folat açısından zengindir.

Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor - 12

Brokoli, bağışıklık desteğine ve sindirim sağlığına katkıda bulunan bir C vitamini, lif ve antioksidan zenginliği sunar. Karnabahar, C ve K vitaminleri ve lif açısından zengin, düşük kalorili bir başka sebzedir. Bu sebzeler, fazla kalori almadan temel besinleri sağlar ve genel sağlık ve refahı destekler.

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