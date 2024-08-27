Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor
Kilo vermek ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için beslenme listenize bolca sebze ve meyve eklemelisiniz. Diyet yapanların en sık tükettiği sebzelerin başında salatalık geliyor. Hem düşük kalorili hem de besleyici olan salatalık vücudun su ihtiyacını da karşılıyor. Peki, salatalık gerçekten besleyici mi?
Salatalık, kilo verme diyet planlarına sebze ekleme konusunda en iyi sebzedir. Her kilo verme planında bir porsiyon salatalık dilimi veya bir bardak salatalık suyu bulunmalıdır.