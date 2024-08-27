Kalorisi düşük ama besleyici! Her mutfakta var: İltihaplanmayı bitiriyor, kan basıncını düzenliyor

"Salatalık, çok yüksek (yüzde 96) su içeriğine sahip ferahlatıcı bir sebzedir, bu da onu nemlendirici yapar ancak besin değeri nispeten düşüktür.

B vitaminleri, C ve K vitaminleri, bakır, fosfor, potasyum ve magnezyum gibi bazı besinleri sağlasa da, diğer birçok sebzenin besin yoğunluğundan yoksundur. Salatalıklar flavonoidler gibi bazı antioksidanlar içerir; salatalığın kabuğu da lif içerir," diye yazdı