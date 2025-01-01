Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark

BU BELİRTİLER KALP KRİZİ İÇİN KIRMIZI BAYRAK!

Aşağıdakileri yaşarsanız derhal tıbbi yardım almalısınız:

1. 10-15 dakikadan uzun süren sürekli göğüs ağrısı.

2. Çene veya kollar gibi diğer bölgelere yayılan ağrı.

3. Şiddetli nefes darlığı veya baş dönmesi.

4. Soğuk terleme veya yaklaşan bir felaket hissi.



Bir çalışma, kalp krizi geçiren önemli sayıda hastanın semptomları gaz veya kas ağrısı olarak yanlış yorumladıkları için tedavi aramayı geciktirdiğini vurguladı.

Çeşitli araştırmacılar ve sağlık örgütleri, kalp ağrıları ile gaz ağrıları arasında ayrım yapmanın net yollarını göstermektedir. Örneğin, Acil Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmaya göre, özellikle fiziksel aktivitelerle kötüleşen ve pozisyon değiştirildiğinde azalmayan göğüs ağrısının kalple ilişkili olma olasılığı daha yüksektir.