Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark

Kalp ağrısı ile gaz sancısı belirtileri nedeniyle genellikle karıştırılabilir. Ancak birbirinden farklı olan bu iki sorunu ayırt edebilmek mümkün. Peki, kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir?

Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 1

Gaz sancısı ve kalp ağrısı bazı benzerlikleri paylaşsa da, farklı özelliklere sahiptirler. Tıbbi araştırmalar, kalp ağrısını olası bir acil durum olarak tanımanın önemini vurgular.

Şüphe duyduğunuzda, kalbinize öncelik verin ve derhal tıbbi yardım alın, çünkü zamanında müdahale hayat kurtarabilir. Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilebilir? Birçok kişi gaz ağrısını kalp krizi ile karıştırır ve bu da ya gereksiz paniğe ya da ciddi bir kalp rahatsızlığının tehlikeli bir şekilde ihmal edilmesine yol açar.

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Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 2

İkisini ayırt etmenize yardımcı olacak bazı temel sorular ve tıbbi olarak desteklenen içgörüler şunlardır.

Kalp ağrısı veya anjin, kalp kası yeterli oksijen açısından zengin kan almadığında ortaya çıkar. Bu, atardamarlarda plak birikerek kan akışını kısıtlayan koroner arter hastalığından kaynaklanabilir. Bu tıkanıklık ciddi veya tam olduğunda kalp krizi (miyokard enfarktüsü) meydana gelir.

Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 3

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlananlar gibi tıbbi çalışmalar, kalp ağrısının genellikle fiziksel efor veya stres sırasında ortaya çıktığını ve dinlenme veya nitrogliserin gibi ilaçlarla düzeldiğini vurgulamaktadır.

Dr. Sanjeev Chaudhary'ye göre, "Birçok kişi kalp ile ilgili rahatsızlığı gaz ağrısıyla karıştırır ve bu da tıbbi yardım aramada tehlikeli gecikmelere yol açabilir. Kalp ağrısı ve gaz ağrısı her ikisi de göğüs bölgesinde ortaya çıkabilir, ancak farkları bilmek zamanında harekete geçmek için önemlidir."

Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 4

GÖĞÜS/KALP AĞRISI NASIL ANLAŞILIR?

Göğüs ağrısı genellikle anjin veya kalp krizi olarak adlandırılır. Çoğunlukla kalp kasına giden kan akışının azalmasından kaynaklanır. Genellikle hissedilen his göğüste basınç, ağırlık veya sıkışmadır.

Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 5

Yer: Genellikle göğsün ortasında veya sol tarafındadır ancak kollara (sol kol), boyuna, çeneye, sırta veya mideye yayılır. Birkaç dakikadan uzun sürer, genellikle efor veya stresle kötüleşir ancak dinlenmeyle tamamen düzelmez.

Semptomlar: Terleme, mide bulantısı, baş dönmesi, nefes darlığı veya yaklaşan bir felaket hissi.

Tetikleyiciler: Fiziksel aktivite, duygusal stres veya ağır bir yemekle tetiklenebilir.

Nitrogliserin Tepkisi: Anjin semptomları genellikle nitrogliserin gibi ilaçlar kullanılarak tedaviyle iyileşir ve kan damarlarının genişlemesine neden olur

Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 6

GAZ SANCISI NASIL AYIRT EDİLİR?

Gaz ağrısı gastrointestinal sistemde başlar ancak çoğunlukla sıkışmış gaz veya hazımsızlıktan kaynaklanır. Kalp ağrısıyla karıştırılabilir.

Yer: Ağrının yeri genellikle üst karındır ve göğse doğru yayılarak kafa karışıklığına neden olur.

Belirtileri: Gaz ağrısı genellikle keskin, bıçak saplanır gibi veya kramp benzeri hisler şeklinde ortaya çıkar ancak kalp ağrısı kadar sürekli veya şiddetli değildir.

Süre: Gelir ve gider ve geğirme, gaz çıkarma veya pozisyon değiştirme ile rahatlar.

Tetikleyiciler: Gaz üreten yiyecekler, gazlı içecekler tüketmek veya aşırı yemek yemek yaygın nedenlerdir.

Belirtiler: Gaz ağrısı genellikle nefes darlığına, terlemeye veya baş dönmesine neden olmaz.

Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 7

İKİSİ ARASINDAKİ FARK NASIL ANLAŞILIR?

Birini diğeriyle karıştırma riskini azaltmak için:

1. Risk faktörlerinizi bilin (örneğin, yüksek kolesterol, diyabet, ailede kalp hastalığı öyküsü).
2. Belirti tetikleyicilerine ve süresine dikkat edin.
3. Kendi kendinize teşhis koymaktan kaçının, şüphe duyduğunuzda bir sağlık uzmanına danışın.

Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 8

BU BELİRTİLER KALP KRİZİ İÇİN KIRMIZI BAYRAK!

Aşağıdakileri yaşarsanız derhal tıbbi yardım almalısınız:

1. 10-15 dakikadan uzun süren sürekli göğüs ağrısı.
2. Çene veya kollar gibi diğer bölgelere yayılan ağrı.
3. Şiddetli nefes darlığı veya baş dönmesi.
4. Soğuk terleme veya yaklaşan bir felaket hissi.

Bir çalışma, kalp krizi geçiren önemli sayıda hastanın semptomları gaz veya kas ağrısı olarak yanlış yorumladıkları için tedavi aramayı geciktirdiğini vurguladı.

Çeşitli araştırmacılar ve sağlık örgütleri, kalp ağrıları ile gaz ağrıları arasında ayrım yapmanın net yollarını göstermektedir. Örneğin, Acil Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmaya göre, özellikle fiziksel aktivitelerle kötüleşen ve pozisyon değiştirildiğinde azalmayan göğüs ağrısının kalple ilişkili olma olasılığı daha yüksektir.

Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 9

Öte yandan, gaz ağrıları genellikle geğirme veya gaz çıkarma meydana geldiğinde veya kişi pozisyon değiştirdiğinde düzelir. Dahası, 2019'da yapılan bir dolaşım çalışması, yüksek tansiyon, diyabet, sigara içme alışkanlığı veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi risk faktörleri olan kişilerin göğüs ağrısı için herhangi bir ilaç almamaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Kalp ağrısı ile gaz sancısı nasıl ayırt edilir? İşte en belirleyici fark - 10

Kalp ağrısı ile gaz ağrısı arasındaki ayrım, eşlik eden semptomlara karşı dikkatli bir gözle birlikte dikkatli bir gözlemi içerir.

Gaz ağrısı genellikle zararsız olsa da, kalp ağrısını yanlışlıkla bir tür sindirim sorununa bağlamak ölümcül olabilir. Herhangi bir şüphe varsa, kalp krizi olasılığını elemek için derhal tıbbi değerlendirme isteyin.

Bireylerin bilinçli kararlar alabilmesi ve potansiyel olarak hayat kurtarabilmesi, nüansları anlamasıyla mümkündür. Unutmayın, olası uyarı işaretlerini görmezden gelmekten her zaman aşırı dikkatli olmak daha iyidir.

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