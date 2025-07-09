Kalp çarpıntısı tehlikeli midir? İşte bilinmeyenler
Kalp çarpıntısı, pek çok kişinin zaman zaman deneyimlediği ancak çoğu kez göz ardı edilen bir durum. Kalbin hızlı, düzensiz veya güçlü atması olarak tanımlanan bu his; göğüste, boğazda veya boyunda hissedilebilir ve genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürer. Ancak kimi zaman kalp çarpıntıları daha uzun sürebilir ve altta yatan ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.
Kalp çarpıntısı, kalbinizin yarışıyor, çırpınıyor veya atımları atlıyormuş gibi hissettirmesi durumudur. Fiziksel aktivite esnasında veya dinlenme halinde ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde bu durum panik veya kaygıyla karışabilir, ancak çoğu zaman kalp çarpıntısı zararsızdır ve geçicidir.