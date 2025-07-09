Kalp çarpıntısı tehlikeli midir? İşte bilinmeyenler

Kalp çarpıntıları çoğunlukla geçici ve zararsız olsa da, ihmal edilmemesi gereken bir sağlık belirtisidir. Şüphe halinde uzman görüşü almak, kalp sağlığınızı korumak için en doğru adım olacaktır.

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