Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış

SİNİRLİ VE KAYGILI HİSSETMEK

Bir fincan kahve daha uyanık hissetmemize yardımcı olabilirken, çok fazla kafein tam tersi etkiye sahip olabilir. Bu, bazen sinirli, gergin hatta kaygılı hissetmemize neden olabileceği anlamına gelir.

Kahve merkezi sinir sistemini etkilediğinde, huzursuzluğa, hızlı kalp atışına ve ellerin titremesine neden olur. Kafein içtiktan sonra gerginlik hissediyorsanız, bu vücudunuzun kaldırabileceğinden fazlasını aldığınız anlamına gelebilir.