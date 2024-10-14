Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış
Dünyada en popüler içeceklerin başında kahve geliyor. Hem tadıyla hem de kokusuyla severek tüketilen kahve, güne başlamak veya öğleden sonraki durgunluğu atlatmak için çok ihtiyaç duyulan enerji artışını sağlar. Ancak aşırı kafein tüketmek bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.
SİNİRLİ VE KAYGILI HİSSETMEK
Bir fincan kahve daha uyanık hissetmemize yardımcı olabilirken, çok fazla kafein tam tersi etkiye sahip olabilir. Bu, bazen sinirli, gergin hatta kaygılı hissetmemize neden olabileceği anlamına gelir.
Kahve merkezi sinir sistemini etkilediğinde, huzursuzluğa, hızlı kalp atışına ve ellerin titremesine neden olur. Kafein içtiktan sonra gerginlik hissediyorsanız, bu vücudunuzun kaldırabileceğinden fazlasını aldığınız anlamına gelebilir.