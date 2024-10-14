Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış

Dünyada en popüler içeceklerin başında kahve geliyor. Hem tadıyla hem de kokusuyla severek tüketilen kahve, güne başlamak veya öğleden sonraki durgunluğu atlatmak için çok ihtiyaç duyulan enerji artışını sağlar. Ancak aşırı kafein tüketmek bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış - 1

SİNİRLİ VE KAYGILI HİSSETMEK

Bir fincan kahve daha uyanık hissetmemize yardımcı olabilirken, çok fazla kafein tam tersi etkiye sahip olabilir. Bu, bazen sinirli, gergin hatta kaygılı hissetmemize neden olabileceği anlamına gelir.

Kahve merkezi sinir sistemini etkilediğinde, huzursuzluğa, hızlı kalp atışına ve ellerin titremesine neden olur. Kafein içtiktan sonra gerginlik hissediyorsanız, bu vücudunuzun kaldırabileceğinden fazlasını aldığınız anlamına gelebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış - 2

Özellikle öğleden sonra veya akşamları kafeinli içecek tüketiminizi azaltın, çünkü etkileri saatlerce sürebilir. Sinirli hissetme olasılığınızı azaltmak için bitki çayları tüketebilirsiniz.

Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış - 3

DÜZENSİZ UYKU

Kafein vücudu uyandırmakta etkili olabilir, ancak günün çok geç saatlerinde tüketilirse uyku düzenimizi de bozabilir. Rahatlamamıza ve uyumamıza yardımcı olan bir nörotransmitter olan adenozini engeller. Yatma saatine çok yakın kafein içmek, dönüp durmaya neden olarak ihtiyaç duyduğumuz huzurlu uykuyu almamızı zorlaştırabilir.

Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış - 4

Vücudunuzun doğal olarak gevşemesini sağlamak için yatmadan en az 6 ila 8 saat önce kafeinden uzak durun. Daha uyku dostu bir içecek için akşamları papatya gibi rahatlatıcı bitki çaylarını deneyin.

Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış - 5

SİNDİRİM SİSTEMİNİ BOZABİLİR

Aşırı kafein sindirim sisteminize zarar verebilir. Mide asidi üretimini artırır, bu da rahatsızlığa, asit reflüsüne veya mide ekşimesine yol açabilir. Kafein ayrıca hafif bir müshil etkisine sahiptir ve çok fazla içmek ishale veya sık sık tuvalete gitmeye neden olabilir.

Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış - 6

Kafeinli bir içecekten sonra mideniz bozulursa, yeşil çay gibi diğer içeceklerden daha asidik olan kahveyi azaltmayı düşünün. Kahvenizden önce hafif bir atıştırmalık yemek de mide tahrişini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış - 7

BAŞ AĞRISI

Kafein genellikle baş ağrısı giderici ilaçlarda bulunur çünkü kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir, ancak çok fazla kafein almak baş ağrısına veya hatta migrene neden olabilir. Bu, özellikle normal kafein alımımızı aniden azalttığımızda ve yoksunluk belirtilerine yol açtığımızda yaygındır.

Kafeinle ilişkili baş ağrılarından kaçınmak için günlük alımınızı önemli ölçüde dalgalanmaktansa tutarlı tutmaya çalışın. Azaltmaya çalışıyorsanız, yoksunluk belirtileri olasılığını azaltmak için bunu kademeli olarak yapın.

Kalp çarpıntısına neden oluyor, tansiyonu yükseltiyor: Severek tüketiliyor ama fazlası zararlıymış - 8

HIZLI KALP ATIŞI VE YÜKSEK TANSİYON

Kafein, bazı kişilerde kan basıncını artırabilir ve kalp atış hızında önemli bir artışa neden olabilir. Sağlıklı insanların çoğu genellikle bu kısa artıştan herhangi bir sorun yaşamazken, halihazırda yüksek tansiyonu veya kalp sorunları olanlar bunu rahatsız edici bulabilir.

Kafeinli bir içecek tükettikten sonra kalbinizin çarptığını veya biraz başınızın döndüğünü hissederseniz, ne kadar içtiğinizi azaltmayı düşünmelisiniz.

UYARI! Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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