Kalp damarlarının büzüşmesine neden oluyor: Uzmanlar "uyarılara kulak verin" diyor
Kalp krizi vakaları kış mevsiminde daha sık görülüyor. Uzmanlar özellikle kalp rahatsızlığı olan kişiler için soğuk havanın tehlikelerine dikkat çekiyor. Soğuğa direkt maruz kalındığında kalp damarlarında büzüşme görülebiliyor. Bu durum tansiyonun yükselmesine ve kalbin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da kalp krizi riski artıyor.
Kış mevsimi geldiğinde havaların soğumasıyla birlikte kalp krizi riski de artıyor. Uzmanlar, özellikle kalp rahatsızlığı olan bireyler için soğuk havanın tehlikelerine dikkat çekiyor.