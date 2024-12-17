Kalp damarlarının büzüşmesine neden oluyor: Uzmanlar "uyarılara kulak verin" diyor

4. STRESİ YÖNETİN

Soğuk hava, stres seviyelerini artırabilir. Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi yöntemlerle stresi azaltmaya çalışın.



5. SİGARA VE ALKOLÜ SINIRLAYIN



Sigara kan damarlarını daraltır, soğuk havalarda bu durum daha da riskli hale gelir. Alkol de damar genişlemesine neden olup ısı kaybını artırabilir.