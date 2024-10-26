Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret
Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, stres, zararlı alışkanlıklar kalp krizini tetikleyen nedenler arasında yer alıyor. Vücut sağlığını korumak için kalp sağlığını da iyileştirmeniz gerekiyor. Kalp sağlığınızın zayıf olduğunu gösteren bazı işaretler var. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız kalp sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.
Genel sağlığınızı korumak ve kalp damar hastalıkları riskini azaltmak için kalp sağlığına dikkat etmeniz gerekir. Sağlıksız bir yaşam kalp sağlığını olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşamınızda kalp sağlığınızın iyi olmadığını gösteren bazı işaretler var.