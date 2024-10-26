Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, stres, zararlı alışkanlıklar kalp krizini tetikleyen nedenler arasında yer alıyor. Vücut sağlığını korumak için kalp sağlığını da iyileştirmeniz gerekiyor. Kalp sağlığınızın zayıf olduğunu gösteren bazı işaretler var. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız kalp sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.

Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret - 1

Genel sağlığınızı korumak ve kalp damar hastalıkları riskini azaltmak için kalp sağlığına dikkat etmeniz gerekir. Sağlıksız bir yaşam kalp sağlığını olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşamınızda kalp sağlığınızın iyi olmadığını gösteren bazı işaretler var.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret - 2

Kalp Cerrahı Dr. Jeremy London, kalbinizin zayıf olduğunu gösteren 3 işareti paylaştı ve bunları yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret - 3

BACAKLARDA ŞİŞLİK

Dokularda sıvı birikmesi ödem adı verilen şişmeye neden olur. Bacaklarınızdaki damarlarda kan birikmesi, kalbinizin gerektiği gibi çalışmadığını gösterebilir. Genellikle kalp yetmezliğinin ilk fark edilen belirtisidir.

Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret - 4

Uzmanlar, şişliğin aniden ve belirgin bir sebep olmadan başlaması ve buna göğüs ağrısı, nefes alma zorluğu, bayılma, baş dönmesi veya kanlı öksürük eşlik ediyorsa tıbbi yardım alınmasını öneriyor.

Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret - 5

YÜRÜRKEN NEFES DARLIĞI YAŞAMAK

Mayo Clinic'e göre nefes darlığı, genellikle kalp veya akciğer rahatsızlıklarından kaynaklanır; yeterli oksijen almakta zorlandığınızda, normalden daha sert, daha hızlı veya daha derin nefes almanıza neden olur.

Belirti aniden başlayabilir veya daha uzun sürebilir. Yaygın nedenler arasında kalp krizi, düzensiz kalp atışı veya kalp yetmezliği bulunur.

Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret - 6


NJ Kardiyovasküler Enstitüsü, nefes darlığına ayak bileklerinde ve ayaklarda şişme, düz yatıldığında nefes alma zorluğu, titreme, öksürük, yüksek ateş veya hırıltı eşlik ediyorsa tıbbi yardım alınmasını öneriyor.

Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret - 7

UYURKEN NEFES ALMADA GÜÇLÜK

Ortopne, yatar pozisyondayken nefes darlığı yaşamanın tıbbi adıdır; oturmak veya ayağa kalkmak genellikle yardımcı olur.

Eğer kalbiniz zayıfsa, düz yattığınızda bacaklarınızdan akciğerlerinize doğal olarak yeniden dağılan ekstra kanı pompalamakta zorluk çekecektir.

Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret - 8

Uyurken yastıklarla destek almak semptomları geçici olarak hafifletebilir, ancak ortopneden muzdaripseniz, özellikle de göğüs ağrısı veya sıkışması, kalp çarpıntısı, hırıltı veya öksürük gibi belirtiler de yaşıyorsanız bir sağlık uzmanına başvurmalısınız. Ortopne sıklıkla kalp yetmezliğinin bir belirtisidir.

DAHA FAZLA GÖSTER