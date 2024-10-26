Kalp doktoru açıkladı: Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret

YÜRÜRKEN NEFES DARLIĞI YAŞAMAK

Mayo Clinic'e göre nefes darlığı, genellikle kalp veya akciğer rahatsızlıklarından kaynaklanır; yeterli oksijen almakta zorlandığınızda, normalden daha sert, daha hızlı veya daha derin nefes almanıza neden olur.



Belirti aniden başlayabilir veya daha uzun sürebilir. Yaygın nedenler arasında kalp krizi, düzensiz kalp atışı veya kalp yetmezliği bulunur.