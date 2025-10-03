Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizinin en erken 4 belirtisi

YORGUNLUK, BULANTI, HORLAMA

Kalp krizi denince akla ilk gelen göğüs ağrısı olsa da uzmanlar farklı işaretlere dikkat çekiyor. Günlük işlerde nefes darlığı, gelip giden göğüs ağrısı, olağandışı yorgunluk en önemli kırmızı alarmlar arasında. Kadınlarda ise bulantı, hazımsızlık, baş dönmesi ve bayılma gibi şikayetler ön plana çıkıyor.



Kalp sağlığını tehdit eden diğer beklenmedik uyarılar ise şöyle sıralanıyor:





