Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizinin en erken 4 belirtisi
Kalp hastalıkları artık sadece yaşlıların değil, 30’lu ve 40’lı yaşlardaki gençlerin de kapısını çalıyor. Son yıllarda kalp krizi, felç ve kalp yetmezliğine bağlı ölümler, çalışma çağındaki yetişkinlerde neredeyse beşte bir oranında artış gösterdi. Uzmanlara göre tehlike, çoğu kişinin önemsemediği küçük ama kritik belirtilerde saklı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Kardiyolog Prof. Rasha Al-Lamee, “Kalp krizi geçiren hastaların yarısında belirgin bir semptom bulunmuyor. Ancak hemen hepsinde teşhis edilmemiş risk faktörleri mevcut” diyerek düzenli sağlık kontrollerinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.