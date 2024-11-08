Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor

Kalp sağlığını korumak ve kalp-damar hastalıklarının riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmelisiniz. Çünkü bazı sağlıklı besinler sık sık tüketildiğinde damarların tıkanmasına ve kalp krizine neden olabiliyor. İşte kalp doktorlarına göre, kalp sağlığını riske atan o besinlerin listesi.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 1

Kalp sağlığını korumak ve sağlıklı bir ömür geçirmek için sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmeniz gerekir.

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Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 2

Düzenli ve dengeli beslenme, egzersiz, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve stresi engellemek daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 3

Özellikle de kalp sağlığını korumak için sağlıklı beslenme altın anahtar görevi görüyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olabilmek için zararlı besinleri tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 4

Konu ile ilgili önemli açıklamalar yapan Doktor Lott, " bu besinleri asla yemem" diyerek sosyal medya üzerinden kalp sağlığını riske atan besinleri sıraladı.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 5

KALP SAĞLIĞINI RİSKE ATAN BESİNLERİN LİSTESİ

Sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapan Dr. Lott kalp sağlığı için son derece risk taşıyan besinler ile ilgili bilgilerini paylaştı.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 6

HAZIR ÇORBALAR

Hazır çorbaların fazla tüketimi sonucu hipertansiyon ve felç riskinin artabileceğini söyleyen Lott, ev yapımı çorba tercih edilmesinin altını çizdi.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 7

İŞLENMİŞ GIDALAR

Dr. Lott, genellikle tuz ve doymuş yağ asitleri ile yüklü olan 'işlenmiş gıdalar' ile ilgili, kalp sağlığını tehdit edebileceğini ifade etti.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 8

BEYAZ EKMEK

Uzun süreli beyaz ekmek sonucu kalp ve damar hastalıklarının oluşabileceğini anlatan uzman, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketilmesi önerisinde bulundu.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 9

ENERJİ İÇECEKLERİ

Enerji içeceğinin fazla tüketimi sonucu, kalp daha hızlı ve düzensiz olarak çalışabilir. Bu durum ise kalp sağlığı ile ilgili ciddi sorunlara yol açabilir.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 10

TEREYAĞI

Tereyağının fazla tüketimi sonucu kolesterol seviyeleriniz olumsuz etkilenebilir. Yüksek kolesterol ise kalp ve damar hastalıkları riskinin artmasına neden olur. Aynı zamanda yüksek kalori içeriğinden dolayı obezite riskini de artırır.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 11

HAMUR İŞLERİ

Çok fazla hamur işi tüketimi sonucu kalp sağlığınız risk altına girebilir. Fazla tüketimi kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlayarak sağlığınızı tehdit eder.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 12

KONSERVE SEBZELER

Doktor, taze sebze tüketimi yerine konserve sebze tüketiminin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 13

SOSLAR

Yemekleri tatlandırmak için kullanmış olduğunuz sosların içeriği yüksek oranda tuz içerdiği için tansiyonu olumsuz etkileyebilir. İçerisinde hem tuz hem de şeker bulunan soslar kalp sağlığını tehdit eder.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 14

BEYAZ PİRİNÇ

İşlenmiş beyaz pirinç, glisemik indeksi yüksek bir gıdadır. Hazırlanırken lif ve besleyici besin tabakasının çoğunu kaybettiği düşünüldüğü için beyaz pirinç tüketimi yerine bulgur tüketimi çok daha uygundur.

Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor - 15

ASİTLİ İÇECEKLER

Asitli içecekler yüksek şeker oranına sahip oldukları için yalnızca kalp sağlığı değil genel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Bu içeceklerin içerisinde bulunan yapay tatlandırıcılar kalp hastalıklarına zemin hazırlayarak sağlığı tehdit eder.

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