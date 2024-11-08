Kalp doktoru "asla yemem" diyerek açıkladı: Kalp krizine neden oluyor, felç riskini artırıyor
Kalp sağlığını korumak ve kalp-damar hastalıklarının riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmelisiniz. Çünkü bazı sağlıklı besinler sık sık tüketildiğinde damarların tıkanmasına ve kalp krizine neden olabiliyor. İşte kalp doktorlarına göre, kalp sağlığını riske atan o besinlerin listesi.
Kalp sağlığını korumak ve sağlıklı bir ömür geçirmek için sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmeniz gerekir.