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Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle İngiltere'de kalp hastalıkları, son yıllarda önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Ancak, düzenli sağlık alışkanlıkları ve doğru yaşam tarzı seçimleriyle bu riskin önemli ölçüde azaltılması mümkün.

Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor - 1

Kalp damar hastalıkları ve kalp krizi dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp damar hastalıklarını önlemek için günlük olarak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeniz gerekiyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor - 2

TheSun'da yer alan habere göre; İngiliz Kalp Vakfı'na göre, İngiltere'de kalp ve damar hastalıklarından 75 yaşından önce ölenlerin sayısı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmışken, uzmanlar sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı bir kiloda kalmanın kalp sağlığını korumada büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Jonathan Behar, kalp hastalıklarını önlemek için günlük yaşamında dikkat ettiği alışkanlıkları paylaşarak, sadece hastalarına değil, kendisine de aynı özeni gösterdiğini belirtiyor.

İşte Dr. Behar’ın kalp sağlığını korumak için uyguladığı 6 önemli alışkanlık:


Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor - 3

1. KALP DOSTU KAHVALTILAR YAPIN

Kahvaltı, günün ilk öğünü olduğu için kalp sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip. Dr. Behar, kalp sağlığını destekleyen kahvaltılarda karbonhidrat oranı yüksek, işlenmemiş gıdaları tercih ediyor. Yulaf ezmesi veya müsli gibi seçeneklerin yanı sıra, meyve tüketiminin de önemli olduğunu belirtiyor. Ancak meyve suyu yerine, taze meyve ve tam besinleri tercih etmenin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

"İnsanlar genellikle meyve suyu içtiğimi sanıyor ama aslında göründükleri kadar sağlıklı değiller; şeker oranı yüksek ve sıkıldıkları meyvenin tüm o harika liflerinden yoksunlar."


Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor - 4

2. SAAT 15.00'TE SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

Gün boyunca enerji seviyenizi korumak ve açlık krizlerine girmemek için sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek önemlidir. Dr. Behar, öğleden sonra 15:00 civarında bir miktar meyve veya sağlıklı bir atıştırmalık almayı tercih ediyor.

" Sağlıklı bir kiloda kalmak ve enerjik kalmak için günde birkaç kez pirinç keki veya elma gibi sağlıklı atıştırmalıklar yiyorum ."


Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor - 5

3. KALP DOSTU BİR DİYET

Dr. Behar, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilecek Akdeniz diyetini takip ediyor.

Akdeniz diyeti, zeytinyağı, sebzeler, tam tahıllar ve balık gibi sağlıklı yağlar ve besinlerle zenginleştirilmiş bir beslenme düzenini benimser. Ara sıra kırmızı et tüketimi de olsa da, işlenmiş gıdalardan kaçınıyor ve yemeklerini taze malzemelerle hazırlamayı tercih ediyor.


Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor - 6

Dr. Behar, "Genellikle hafif et veya balıkla birlikte sebze, salata ve tam tahılların karışımından oluşan Akdeniz tarzı bir diyete bağlı kalmayı tercih ediyorum" dedi.

"Haftada bir kez kendime ödül olarak biftek veya sebzeli kuzu eti yiyorum. Kırmızı et tüketimini azaltmanız önerilse de tadı yine de güzel oluyor!

" İşlenmiş, tuz, yağ ve şeker oranı yüksek gıdalara kıyasla, sağlığım açısından daha fazla fayda sağladığı için, her şeyi taze malzemelerle ve sıfırdan pişirmeyi seviyorum .

"Mümkün olduğunca akşamları ailemle birlikte yemek yemeye çalışıyorum, ideal olarak yatmadan birkaç saat önce, böylece yiyeceklerin yeterince sindirilebileceğinden ve uyurken midemde kalmayacağından emin oluyorum . "diyor.


Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor - 7

4. GÜNDE 1 KEZ TEMPOLU YÜRÜYÜŞ

Dr. Behar, kalp sağlığını korumak ve kan dolaşımını iyileştirmek amacıyla her gün tempolu bir yürüyüş yapmayı ihmal etmiyor. Aynı zamanda işyerinde merdivenleri kullanarak aktif kalmaya özen gösteriyor. Düzenli egzersiz, kalp hastalıkları riskini azaltmak için önemli bir adım.


Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor - 8

5. YETERLİ UYKU ALIN

Kalp sağlığının korunmasında uyku kalitesinin de büyük rolü bulunuyor. Dr. Behar, her gece en az sekiz saat uyumaya çalışarak vücudunun dinlenmesini sağlıyor. Uzmanlar, sağlıklı yetişkinlerin günde 7-9 saat uyumasını öneriyor.

Dr. Behar, "Bu benim de geliştirebileceğim bir alan ama en azından sekiz saat uyumaya çalışıyorum" dedi.

"Hepimiz yoğun ve telaşlı hayatlar yaşıyoruz ve küçük çocukları olanlar sürekli olarak iyi uyumakta zorluk çekiyorlar.

"Bununla birlikte, vücudunuzun uyumasına izin verdiğiniz uyku miktarında ve sıklığında küçük bir artış bile kalp sağlığınız için önemli faydalar yaratabilir."


Kalp doktoru "göründükleri kadar sağlıklı değil" diyor: Şeker oranı yüksek, kalp sağlığını bozuyor - 9

6. STRESİ AZALTMAK İÇİN GÜLÜN

Stresi azaltmak ve kalp sağlığını desteklemek için gülmenin önemini vurgulayan Dr. Behar, mizahın kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Gülme, stres hormonu olan kortizolün seviyesini düşürerek kalp sağlığını iyileştirebilir.

Dr. Behar, kalp sağlığını korumak için günlük yaşamında dikkat ettiği bu alışkanlıkları sadece hastalarına öneriyor, aynı zamanda kendisi de aktif bir şekilde bu sağlıklı yaşam tarzını uyguluyor. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi basit ama etkili alışkanlıklar, kalp hastalıkları riskini azaltmada büyük rol oynuyor.

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