Kalp hastaları oruç tutabilir mi? İftarda bu hatalar kalp krizini tetikleyebilir
21.02.2026 08:53
NTV - Haber Merkezi
Oruç tutmanın sağlığa faydaları tartışılmaz ama sağlıklı olmayan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var. Uzmanlar, kalp hastalarının doktor kontrolünde oruç tutması gerektiğini söylüyor. Haber: Melis Sander
Sağlık oruç tutmak kalbi ve tansiyonu rahatlatıyor ama özellikle kalp hastaları için riskleri de var.
Kalp hastalığı olup ramazanda oruç tutmak isteyenler için uzmanların önemli uyarıları var. Bu uyarıların başında ilaç kullanımına dikkat etmek yer alırken "Doktordan gizli oruç tutmayın" diye de uyarıyorlar.
KALP HASTALARI DİKKAT!
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, oruç tutmaması gereken kalp hastalarını sıraladı. Karabulut, "Ciddi risk var." diye uyarıp "Tedavi edilmemiş kalp hastalığı olanlar, damar hastalığı olanlar, yeni Bypass ameliyatı geçirenler oruç tutmamalı." dedi.
DOKTOR KONTROLÜ ŞART
Karabulut, kronik hastalığı olup oruç tutmak isteyen kişilerin mutlaka hekime danışması gerektiğini dile getirdi. Karabulut, "İlaç kullanımını doktor ayarlayabilir." diye konuştu.
"İFTARDA YAPILAN HATALAR KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR"
Karabulut, iftarda yapılan hatalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Ramazan ayındaki 4 alışkanlık olan ramazan pidesi, ramazan şerbeti, tatlılar ve iftariyeliklere değinen Karabulut, "Kalp hastalığı ve şeker hastalığı olan kişiler mümkün olduğunca az tüketmesi lazım." dedi.
İFTAR SONRASI KALP KRİZİ RİSKİNE DİKKAT
Fazla tüketimin sağlığı bozacağını ifade eden Karabulut, "Maalesef iftar sonrasında kalp krizi riskinde artışlar olabiliyor." diye konuştu.