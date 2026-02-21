Kalp hastaları oruç tutabilir mi? İftarda bu hatalar kalp krizini tetikleyebilir

Sağlık oruç tutmak kalbi ve tansiyonu rahatlatıyor ama özellikle kalp hastaları için riskleri de var.

Kalp hastalığı olup ramazanda oruç tutmak isteyenler için uzmanların önemli uyarıları var. Bu uyarıların başında ilaç kullanımına dikkat etmek yer alırken "Doktordan gizli oruç tutmayın" diye de uyarıyorlar.