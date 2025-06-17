Kalp hastalığı riskini azaltıyor: Kan basıncını düzenlemeye de yardımcı

5. ÇİLEK



C vitamini, antosiyaninler ve polifenoller bakımından güçlü bir kaynak olan çilek, iyi kolesterolü artırırken iltihapla savaşmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, haftada üç veya daha fazla porsiyon çilek ya da yaban mersini tüketmek, kalp krizi riskini %32 oranında azaltabiliyor.



Uzmanlar, alışveriş yaparken meyve-sebze reyonunun kırmızı kısmına daha fazla yönelmenin, kalp sağlığını desteklemede önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Bu besinlerin pek çoğu çiğ ya da hafif pişirilerek kolayca tüketilebilirken, özel bir tarif gerektirmeden günlük öğünlere dahil edilebiliyor.



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