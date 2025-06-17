Kalp hastalığı riskini azaltıyor: Kan basıncını düzenlemeye de yardımcı
Domates, pancar, kırmızı elma, kırmızı üzüm ve çilek gibi kırmızı süper besinler, kalp sağlığına önemli ölçüde fayda sağlayan antioksidanlar ve besinlerle doludur. Bu besinler kolesterolü düşürmeye, iltihabı azaltmaya, kan akışını iyileştirmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Bu canlı, lezzetli seçenekleri diyetinize dahil etmek kalp sağlığını koruyabilir.
Kalp sağlığı söz konusu olduğunda tüm kahramanlar beyaz önlük giymiyor. Bazıları kırmızı, sulu ve buzdolabınızda saklı…