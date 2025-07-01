Kalp hastalığının gizli izleri: Ciltte 7 uyarı işareti var
Dünyada en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kalp hastalıkları, çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor. Ancak uzmanlara göre, vücudun özellikle de cildin verdiği bazı sinyaller erken teşhis için kritik rol oynayabiliyor. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi klasik belirtilerin yanı sıra ciltte görülebilecek bazı değişiklikler de kalp hastalığına işaret edebilir.
İşte dikkat edilmesi gereken yedi önemli cilt belirtisi:
1. AYAK VE BACAKLARDA ŞİŞLİK
Ayak bilekleri, ayaklar ve alt bacaklarda oluşan şişlik, kalbin yeterince güçlü şekilde kan pompalayamamasının sonucu olabilir. Özellikle yorgunluk veya nefes darlığıyla birlikte seyrediyorsa, bu durum kalp yetmezliğinin belirtisi olabilir. Çorap izlerinin derinleşmesi veya ayakkabıların dar gelmesi gibi küçük işaretlere dikkat etmek gerekiyor.