Kalp hastalığının gizli izleri: Ciltte 7 uyarı işareti var

Uzmanlar, özellikle diyabet, hipertansiyon veya obezite gibi risk faktörlerine sahip bireylerin bu tür cilt belirtilerini göz ardı etmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu sinyaller, kalp hastalığına dair erken uyarılar olabilir ve zamanında müdahale hayat kurtarabilir.



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