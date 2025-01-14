Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor

Uyumadan önce cep telefonuzda izlediğiniz videolarla vakit geçirmek zararsız bir eğlence gibi görünse de, zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki etkisi giderek daha belirgin hale geliyor. Aşırı ekran süresi ile hipertansiyon arasındaki bağlantı, bilinçli dijital tüketimin önemini vurguluyor. İşte bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve etkilerini azaltmak için neler yapılabileceği.

Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 1

Gece uyumadan önce uzanırken genellikle herkes telefonundan bir şeyler izlemeyi tercih ediyor. Oldukça yaygın olan bu alışkanlık ciddi kalp hastalıklarına yol açabilir.

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Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 2

Kısa video platformları, içerik tüketme şeklimizi gerçekten devrim niteliğinde değiştirdi. Eğlenceli ve dikkat çekici görseller ve bitmeyen bir eğlence akışıyla, bu platformlarda gezinirken zamanın nasıl geçtiğini anlamak kolay. Ancak bu ne kadar zararsız görünse de, özellikle yatmadan önce uzun ekran süresi ile genç ve orta yaşlı yetişkinlerde hipertansiyon arasında rahatsız edici bir bağlantı olduğunu ortaya koyan bir çalışma var. İşte bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve etkilerini azaltmak için neler yapılabileceği.

Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 3

2025 yılında yayınlanan bu çalışma, tıbbi muayeneden geçen toplam 4318 genç ve orta yaşlı katılımcının sonuçlarını inceledi

Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 4

BİLİM NE DİYOR?

Renkler arasında gezinmek, zihinsel uyarım ve stres döngüsüne neden olabilir. Bu tür filmlerin hızlı doğası, beyni yüksek alarma geçirir ve bu da genellikle daha yüksek kalp atış hızı ve adrenalin seviyeleriyle sonuçlanır.

Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 5

Bu, vücudun stres tepkisini harekete geçirebilir ve bu da devam ederse yüksek tansiyona katkıda bulunur. Yatmadan önce bir ila iki saat bile ekran kullanımı, hipertansiyon geliştirme riskini büyük ölçüde artırabilir.

Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 6

2024 tarihli bir çalışmaya göre, akıllı telefonlar son on yılda daha yaygın olarak bulunabildiğinden ergenlerin ve genç yetişkinlerin ekran süresi artmıştır.

Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 7

UYKU BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUR MU?

Gece geç saatlerde film izlemek öncelikle uyku düzenini bozar. Ekranlar, melatonin üretimini baskılayan ve uykuya dalmayı zorlaştıran mavi ışık yayar. Kötü uyku, hipertansiyon için iyi bilinen bir risk faktörüdür. Ayrıca, daha az uyku saati, kardiyovasküler sistem için daha az iyileşme süresi anlamına gelir ve bu da yüksek tansiyon riskini büyük ölçüde artırır.

Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 8

HAREKETSİZ YAŞAMIN HİPERTANSİYONDAKİ ROLÜ

Bu hareketsiz yaşam tarzı, yüksek tansiyon için önemli bir risk faktörü olan obezite ile yakından bağlantılıdır. Risk, genellikle gece geç saatlerde telefondan video izlemek hareketsiz yaşamı artırır ve sağlığı ciddi anlamda tehdit eder.

Olumsuz veya duygusal olarak yüklü videolara maruz kalmak, kan basıncını doğrudan etkileyen bir stres hormonu olan kortizol seviyelerini artırabilir. Zamanla tekrarlandığında bu duygusal iniş çıkışlar kronik strese ve hipertansiyona yol açabilir.

Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 9

DAHA SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR İÇİN ADIMLAR

Ekran sürenizi sınırlayın: Her gün bir saatten az tutmak için uygulama zamanlayıcılarını kullanın.
Dijital detoks rejimi: Yatmadan önce en az bir saat bilgisayar kullanmaktan kaçının ve bunun yerine okuma veya meditasyon gibi huzurlu aktivitelerle değiştirin.

Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor - 10

Fiziksel aktivite: Hareketsiz davranışın etkileriyle mücadele etmek için rutininize düzenli egzersiz ekleyin.

Tükettiğiniz şeylere dikkat edin ve duygusal olarak yorucu filmlerden kaçının. Işıkları kısmak ve elektronik aletleri yatak odasından uzak tutmak gibi dinlendirici bir uykuyu teşvik eden bir gece rejimi oluşturun.

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