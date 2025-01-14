Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor
Uyumadan önce cep telefonuzda izlediğiniz videolarla vakit geçirmek zararsız bir eğlence gibi görünse de, zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki etkisi giderek daha belirgin hale geliyor. Aşırı ekran süresi ile hipertansiyon arasındaki bağlantı, bilinçli dijital tüketimin önemini vurguluyor. İşte bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve etkilerini azaltmak için neler yapılabileceği.
Gece uyumadan önce uzanırken genellikle herkes telefonundan bir şeyler izlemeyi tercih ediyor. Oldukça yaygın olan bu alışkanlık ciddi kalp hastalıklarına yol açabilir.