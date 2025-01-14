Kalp hastalıklarının nedeni: Kan basıncını bile doğrudan etkiliyor

Kısa video platformları, içerik tüketme şeklimizi gerçekten devrim niteliğinde değiştirdi. Eğlenceli ve dikkat çekici görseller ve bitmeyen bir eğlence akışıyla, bu platformlarda gezinirken zamanın nasıl geçtiğini anlamak kolay. Ancak bu ne kadar zararsız görünse de, özellikle yatmadan önce uzun ekran süresi ile genç ve orta yaşlı yetişkinlerde hipertansiyon arasında rahatsız edici bir bağlantı olduğunu ortaya koyan bir çalışma var. İşte bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve etkilerini azaltmak için neler yapılabileceği.