Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor



Çalışmanın yazarı Dr. Thomas James'e göre, "Bu, kalbin vücuda yeterli oksijen sağlamak için çok fazla çalışması gerekmediği anlamına geliyor. Kalp vücutta daha az kan pompaladığında, kan damarlarımızın içindeki basıncı da azaltır. Bu, tip 2 diyabetin ısı terapisi ile yönetilmesi için heyecan verici bir olasılıktır. Bu bulguların, hastalığı olan bireyler için daha iyi bir refah ve kan şekeri kontrolüne ve daha iyi bir kalp sağlığına uzanmasını umuyoruz. Sıcak sıcaklıklara maruz kalmak, vücudun sadece sıcak küvetteyken değil, aynı zamanda suya daldıktan sonraki günlerde de daha iyi çalışmasını sağladı.”