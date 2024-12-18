Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor
Düzenli olarak sıcak küvette banyo yapmanın, özellikle tip 2 diyabet hastaları için önemli sağlık yararları sağlayabileceğini öne sürülüyor. Çalışmalar, 40°C suda bir saat boyunca kalmanın kan basıncını ve insülin seviyelerini düşürdüğünü ve potansiyel olarak kardiyovasküler riskleri azalttığını buldu.
Yoğun bir günün sonunda eve döndüğünüzde kendinizi sıcak bir köpük banyosunda bulmayı hayal ediyor musunuz? O zaman, sadece kendinizi şımartmakla kalmadınız, aynı zamanda farkında olmadan sağlığınızı da iyileştirdiniz. Nasıl mı?