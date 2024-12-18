Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor

Düzenli olarak sıcak küvette banyo yapmanın, özellikle tip 2 diyabet hastaları için önemli sağlık yararları sağlayabileceğini öne sürülüyor. Çalışmalar, 40°C suda bir saat boyunca kalmanın kan basıncını ve insülin seviyelerini düşürdüğünü ve potansiyel olarak kardiyovasküler riskleri azalttığını buldu.

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 1

Yoğun bir günün sonunda eve döndüğünüzde kendinizi sıcak bir köpük banyosunda bulmayı hayal ediyor musunuz? O zaman, sadece kendinizi şımartmakla kalmadınız, aynı zamanda farkında olmadan sağlığınızı da iyileştirdiniz. Nasıl mı?

SAĞLIK HABERLERİ

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 2

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, küvette bir saat dinlenmenin, dört milyondan fazla kişiyi etkileyen ve felç veya kalp krizi riskini artıran tip 2 diyabetli kişilerde kan basıncını ve insülin seviyelerini düşürdüğünü öne sürüyor.

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 3

Araştırmaya, iki haftada sekiz ila 10 kez bir saat boyunca 40°C suda oturan 14 hasta katıldı. Coventry Üniversitesi'nin geçen yıl yaptığı bir başka araştırma, sıcak küvette banyo yapmanın yarım saatlik bir koşu kadar iyi olabileceğini iddia etti. 30 dakikalık bir seansın bacaklara giden kan dolaşımını dört katına çıkardığı ve kan basıncı ile stres hormonu seviyelerini düşürdüğü görüldü.

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 4

Uzmanlar, bu tekniğin daha az hareket edebilen veya egzersiz yapamayan kişilerin faydalarından bazılarını elde etmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 5

Coventry araştırmasını yürüten Dr. Tom Cullen, "Sıcak kuvette düzenli olarak dinlenmek, birçok sağlık faydası sağlayan ancak en önemlisi insanların yapmaktan hoşlandığı bir yaşam tarzı değişikliği sağlamanın mükemmel bir yolunu sunuyor." dedi.

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 6

Portsmouth Üniversitesi'ndeki bilim insanları, vücut sıcaklığını hafifçe artırmanın kalbin ne kadar çok çalışması gerektiğini azaltabileceğini söyledi. Ve kanı sıcak tutmak için enerji talebindeki düşüş, daha az kalori yakılması gerektiği anlamına geliyor.

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 7


Çalışmanın yazarı Dr. Thomas James'e göre, "Bu, kalbin vücuda yeterli oksijen sağlamak için çok fazla çalışması gerekmediği anlamına geliyor. Kalp vücutta daha az kan pompaladığında, kan damarlarımızın içindeki basıncı da azaltır. Bu, tip 2 diyabetin ısı terapisi ile yönetilmesi için heyecan verici bir olasılıktır. Bu bulguların, hastalığı olan bireyler için daha iyi bir refah ve kan şekeri kontrolüne ve daha iyi bir kalp sağlığına uzanmasını umuyoruz. Sıcak sıcaklıklara maruz kalmak, vücudun sadece sıcak küvetteyken değil, aynı zamanda suya daldıktan sonraki günlerde de daha iyi çalışmasını sağladı.”

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 8

Günde bir saat sıcak küvette kalmanın kardiyovasküler açıdan birkaç faydası vardır, bunlar arasında şunlar yer alır;

İYİLEŞTİRİLMİŞ KAN DOLAŞIMI

Sıcak küvetteki yüksek sıcaklıklar, kan damarlarının genişlemesine neden olur ve bu da kan dolaşımını iyileştirebilir.

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 9

DÜŞÜK KAN BASINCI

Suyun vücudunuz üzerindeki basıncı, kalbin iş yükünü artırır ve bu da kalbinizin pompaladığı kan hacmini artırabilir. Bu, kan basıncınızı düşürebilir.

Kalp hastası olmamak için "günde 1 saat" önerisi: Kan basıncını ve insülin seviyesini düşürüyor - 10

KALP KRİZİ RİSKİNİN AZALMASI

2020 yılında yapılan bir çalışmada, düzenli olarak çok sıcak banyo yapan katılımcıların kardiyovasküler hastalık riskinin daha düşük olduğu bulunmuştur.

Ancak, özellikle önceden var olan kalp rahatsızlıkları varsa, sağlıklı yaşam rutininizin bir parçası olarak sıcak küvet kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

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