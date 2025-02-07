Kalp kapakçığı nedir? Kalp kapakçığı değişimi neden yapılır?

İnsan kalbi, vücudun en hayati organlarından biri olarak, kan dolaşımını düzenleyen dört önemli kapakçığa sahiptir. Mitral, aort, triküspit ve pulmoner kapakçıklar, kanın doğru yönde akmasını sağlayarak kalbin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ancak bazı hastalıklar ve yapısal bozukluklar, bu kapakçıkların işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilir. Kapak darlığı, yetmezliği veya enfeksiyon gibi sorunlar, ciddi sağlık problemlerine yol açabilir ve bazen cerrahi müdahale gerektirebilir. Uzmanlar, kalp sağlığını korumanın ve erken teşhisin önemine dikkat çekerken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bu tür hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguluyor.