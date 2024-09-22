Kalp krizi aylar öncesinden "geliyorum" diyor! Farkında değiliz ama ilk belirtisi buymuş
Kalp krizi dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Dünyada 2 milyardan fazla kişi kalp hastalığı riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kalp krizinin en yaygın belirtileri arasında göğüs ağrısı yer alıyor. Ancak ilk uyarı işareti aylar öncesinden geliyor olabilir.
Kalp damar hastalıkları dünyada en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kalp krizi ise dünyadaki en yaygın görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.