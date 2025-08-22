Kalp krizi aylar öncesinden ortaya çıkıyor: Herkesin göz ardı ettiği belirti
Kalp-damar hastalıkları dünyada en yaygın ölüm nedenleri arasında. Uzmanlara göre kalp krizi öncesi ortaya çıkan küçük sinyaller çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysa bu erken belirtiler hayati önem taşıyor. Peki kalp krizinin en erken uyarısı ne?
Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 18 milyon kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre kalp damar hastalıkları, dünya genelindeki engellilik ve ölümlerin önde gelen nedeni.