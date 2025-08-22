Kalp krizi aylar öncesinden ortaya çıkıyor: Herkesin göz ardı ettiği belirti

Kalp-damar hastalıkları dünyada en yaygın ölüm nedenleri arasında. Uzmanlara göre kalp krizi öncesi ortaya çıkan küçük sinyaller çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysa bu erken belirtiler hayati önem taşıyor. Peki kalp krizinin en erken uyarısı ne?

Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 18 milyon kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre kalp damar hastalıkları, dünya genelindeki engellilik ve ölümlerin önde gelen nedeni.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2023 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre ölümlerin yüzde 33,4’ünden kalp ve damar hastalıkları sorumludur.

Kalp krizi riskini artıran çeşitli nedenler bulunur. Genetik faktörler, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı, kötü kolesterol, diyabet, obezite, hipertansiyon gibi pek çok neden kalp krizi riskini artırabilir.

Yapılan bazı araştırmalar kalp krizi belirtilerinin aylar öncesinden ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Sutter Health ağında kardiyolog olarak çalışan Sutter Zi-Jian Xu, kalp krizinin aylar ya da günler öncesinden ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Dr. Xu, hastaların çoğunun göğüste yayılan ağrı, ağırlık veya rahatsızlık hissi, kalp çarpıntısı, soğuk terleme ve nefes darlığı gibi tipik semptomlar yaşadığını söylüyor.

Diğerleri (özellikle kadınlar) da yorgunluk, genel bir huzursuzluk hissi, belirsiz bir rahatsızlık, sırt veya karın ağrısı ve azalan dayanıklılık gibi bazı atipik semptomlar yaşayabilir, diyor.

Uzman isim "Kadınlarda ve erkeklerde de gerçek kalp krizi meydana gelmeden aylar önce yaşanabilir" uyarısında bulunuyor. Araştırmalar, belirli bir semptomun diğerlerinden daha yaygın olduğunu gösteriyor.

Cureus'ta yayımlanan bir araştırmaya göre, kalp krizi belirtileri arasında en sık görüleninin göğüs ağrısı olduğu, hastaların yüzde 68'inin bu ağrıyı kalp krizinden önce yaşadığı belirtiliyor.

Neredeyse yarısı (%32) potansiyel olarak ölümcül olaydan bir aydan fazla bir süre önce semptomu yaşadı.

Bunu %44'te göğüste ağırlık hissi, %42'de çarpıntı, %34'te nefes darlığı ve %27'de göğüste yanma izledi. Hastaların %23'ünde alışılmadık yorgunluk ve %22'sinde uyku bozukluğu da bildirildi.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Göğüste sıkışma ve ağrı, bulantı, hazımsızlık, mide yanması ve ağrısı, kola yayılan ağrı, baş dönmesi, çabuk yorulma ve bitkinlik, horlama, terleme, bacaklarınız ayak ve bileklerin şişmesi, bitmeyen öksürük veya düzensiz kalp atışınız varsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanızda fayda var.

SİNDİRİM SORUNLARINI HAFİFE ALMAYIN

Bazı kişiler kriz öncesi dönemde gizli kalp krizi belirtileri olan çeşitli sindirim şikayetleri yaşayabilir.

Hazımsızlık ve göğüste yanma gibi sindirim problemleri bazı kalp krizi belirtileri ile benzerlik gösterebileceği için dikkatli olunmalıdır. Özellikle midede hissedilen basit bir rahatsızlık veya hazımsızlık gibi belirtiler, kadınlarda kalp krizinin habercisi olabilir.

Yapılan araştırmalar, kadınların çoğunun kalp krizinden aylar önce çeşitli semptomlar yaşadığını ortaya koyuyor.

Örneğin olağandışı yorgunluk, uyku bozuklukları, nefes darlığı ve hazımsızlık gibi belirtiler kadınlarda sıkça görülebilir.

Uzmanlar hazımsızlığın da kalp krizi için daha az bilinen bir semptom olduğu konusuna dikkat çekerken hazımsızlığın göğüs kemikleri arkasında yanma ve üst karın bölgesinde ağrı veya rahatsızlıkla birlikte görülebileceğini söylüyor.

SESSİZ KALP VE 7 SİNSİ BELİRTİSİ

Kalp krizi geçiren kişi mutlaka göğüste ağrı ve endişe duygusu hissetmeyebilir. Bu tür asemptomatik kalp krizine daha çok yaşlılarda, kadın cinsiyette ve şeker hastalarında rastlanılır. Semptom göstermeyen bu kalp krizi şekline sessiz kalp krizi denir.

Bu tür kalp krizinin 7 sessiz belirtisi ise şöyle sıralanabilir:

Nedeni bilinmeyen yorgunluk, nefes darlığı, boyundan üst tarafa yayılan ağrı, mide ekşimesi, mide yanması, ani soğuk basması ve terleme, sıkıntılı ruh hali şeklinde kendini gösterebilir. Bu hastalar genellikle kalp krizi geçirdiklerini herhangi bir doktor kontrollerinde tesadüfen öğrenirler.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

