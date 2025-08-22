Kalp krizi aylar öncesinden ortaya çıkıyor: Herkesin göz ardı ettiği belirti

Bu tür kalp krizinin 7 sessiz belirtisi ise şöyle sıralanabilir:

Nedeni bilinmeyen yorgunluk, nefes darlığı, boyundan üst tarafa yayılan ağrı, mide ekşimesi, mide yanması, ani soğuk basması ve terleme, sıkıntılı ruh hali şeklinde kendini gösterebilir. Bu hastalar genellikle kalp krizi geçirdiklerini herhangi bir doktor kontrollerinde tesadüfen öğrenirler.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.