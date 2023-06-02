Kalp krizi ile ilgili yeni keşif: 6 ile 13 yıllık yaşlanmaya eş değer

Geniş kapsamlı yeni bir çalışma, kalp krizinin ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine neden olabileceğini gösterdi. Bilim insanları, kalp krizinden sonra beyin fonksiyonlarında yaşanan bu gerilemenin 6 ile13 yıllık zihinsel yaşlanmaya eş değer olduğu konusunda uyardı.

Kalp krizi ile ilgili yeni keşif: 6 ile 13 yıllık yaşlanmaya eş değer - 1

Bilim insanları, kalp krizinin ani bilişsel sorunlara yol açmadığını ancak ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine sebep olduğunu tespit etti.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalp krizi ile ilgili yeni keşif: 6 ile 13 yıllık yaşlanmaya eş değer - 2

50 YILLIK SÜREÇ DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırmacılar, kalp krizinin beyin fonksiyonlarının üzerindeki etkisini görmek için 50 yıl boyunca yürütülen çalışmaları inceleyerek 1971-2019 döneminde yetişkinlerle gerçekleştirilen 6 çalışmanın analizini yaptı.

Kalp krizi ile ilgili yeni keşif: 6 ile 13 yıllık yaşlanmaya eş değer - 3

6 İLE 13 YILLIK YAŞLANMAYA EŞ DEĞER

Araştırmanın yazarları, kalp krizinden sonra beyin fonksiyonlarında yaşanan bu gerilemenin 6 ile 13 yıllık zihinsel yaşlanmaya eş değer olduğunu belirtti.

Kalp krizi ile ilgili yeni keşif: 6 ile 13 yıllık yaşlanmaya eş değer - 4

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinde nöroloji doçenti Michelle Johansen, çalışmanın "kalp krizini önlemenin yaşlı bireylerde beyin sağlığını korumak için bir strateji olabileceğini gösterdiğini" kaydetti.

Kalp krizi ile ilgili yeni keşif: 6 ile 13 yıllık yaşlanmaya eş değer - 5

Araştırmanın bulguları, JAMA Neurology'de yayımlandı.

Kalp krizi ile ilgili yeni keşif: 6 ile 13 yıllık yaşlanmaya eş değer - 6
Kalp krizi ile ilgili yeni keşif: 6 ile 13 yıllık yaşlanmaya eş değer - 7
DAHA FAZLA GÖSTER