Kalp krizi resmen "geliyorum" diyor: Kimse önemsemiyor ama ilk belirtisi buymuş
Kalp-damar hastalıkları dünya genelinde en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kalp krizi ise en sık görülen ölüm nedenlerinden biri. Kalp krizi kan akışının kesilmesine neden olduğu için, kan akışının eski haline getirilmesi hayati önem taşır, aksi takdirde kalpte oluşacak hasar ölüme neden olabilir. Çoğu zaman önemsemediğiniz bazı belirtiler kalp krizinin ilk sinyali olabilir. Peki, kalp krizinin en erken belirtisi nedir?
Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 18 milyon kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre kalp damar hastalıkları, dünya genelindeki engellilik ve ölümlerin önde gelen nedeni.