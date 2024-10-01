Kalp krizi riskini artırıyor: Kışın sabah saatlerine dikkat!
Kalp krizi dünyada ve Türkiye en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp krizini tetikleyen pek çok neden olabiliyor. Özellikle kış mevsiminde soğuk havaların etkisiyle kalp krizi vakaları artıyor. Peki, soğuk havalarda kalp krizi riski neden artıyor? Kalp sağlığını korumanın yolları nelerdir? İşte yanıtı.
Soğuk hava; nabız artışı, pıhtılaşma artışı ve kan basıncı artışına neden olabilir. Kış mevsiminin gelmesiyle soğuk havaların da etkisiyle kalp krizi oranında artış görülebiliyor. Altta yatan pek çok sağlık sorunu bunu tetikleyebiliyor.
Özellikle de sabah saatlerinde çok etkili olan soğuk hava vücudu olumsuz etkileyebiliyor.
Uzmanlar soğuk havanın kalp krizini artırabileceğini ancak bunun pek çok faktöre bağlı olabileceğini de vurguluyor.