Kalp krizi riskini artırıyor: Kışın sabah saatlerine dikkat!

Soğuk hava; nabız artışı, pıhtılaşma artışı ve kan basıncı artışına neden olabilir. Kış mevsiminin gelmesiyle soğuk havaların da etkisiyle kalp krizi oranında artış görülebiliyor. Altta yatan pek çok sağlık sorunu bunu tetikleyebiliyor.

Özellikle de sabah saatlerinde çok etkili olan soğuk hava vücudu olumsuz etkileyebiliyor.



Uzmanlar soğuk havanın kalp krizini artırabileceğini ancak bunun pek çok faktöre bağlı olabileceğini de vurguluyor.