Kalp krizi riskini azaltan 7 temel alışkanlık: Daha uzun bir yaşamın anahtarı
Kalp krizleri uzun vadeli sağlıksız alışkanlıklardan kaynaklanır, ancak günlük hayatınızda yapacağınız küçük sağlıklı değişimlerle kalp krizi riskini azaltabilirsiniz. Kalbinizi korumak için köklü değişiklikler gerekmez; her gün daha iyi seçimler yapmakla ilgilidir. Bu alışkanlıkları günlük rutininize dahil ederek kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Tutarlılık, daha sağlıklı bir kalbin ve daha uzun bir yaşamın anahtarıdır.
Kalp krizleri genellikle aniden ortaya çıkmaz; yıllarca süren sağlıksız alışkanlıklardan kaynaklanır.