Kalp krizi riskini azaltmak mümkün: Uzmanlara göre kalbi koruyan 8 etkili kural

4- STRESLE BAŞA ÇIKIN

Kronik stresin kalp hastalığıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır. 'The Lancet'te yayınlanan bir çalışmada, stresle ilişkili beyin aktivitesi ile atardamar iltihabı arasındaki ilişki kardiyovasküler hastalığa giden bir yol olarak araştırılmıştır.

Ayrıca, kalp hastalığının güçlü bir şekilde belirlenmiş öncüllerinden biri olan hipertansiyon da dahil olmak üzere kronik stresin somatik belirtilerine neden olabilir.

Kronik stresle başa çıkmak ve kalp sağlığı üzerindeki etkisini en aza indirmek için uzmanlar egzersiz, meditasyon, yoga ve uygun iş-yaşam dengesi gibi stratejilerin kullanılmasını önermektedir.