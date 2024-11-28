Kalp krizi riskini azaltmak mümkün: Uzmanlara göre kalbi koruyan 8 etkili kural
Kalp krizleri artık ülke genelinde, özellikle genç nüfusta vakalar arttıkça daha ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Kalp krizi vakalarındaki artışın ana nedeni, hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı ve yüksek kolesterol seviyeleri gibi potansiyel risk faktörlerinin kitleler arasında yaygın olarak görülmesidir. Peki, kalp krizi riski nasıl azaltılır?
Kalp krizlerinin neredeyse yüzde 50'si 50 yaşından önce meydana geliyor ve bunların yüzde 25'i 40 yaşına gelmeden meydana geliyor.