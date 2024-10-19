Kalp krizi teşhisinde yeni gelişme: Dakikalar içinde bulunabilecek

BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE TEŞHİS

Bu teknoloji, klinik ortamda hızlı teşhis için geliştirilmiş olsa da, araştırmacılar daha geniş uygulama alanları öngörüyor.



Barman, “Gelecekte, bu teknolojinin el tipi bir cihaz haline getirilmesini umuyoruz. Bir damla kan ile, birkaç saniye içinde teşhis elde edebiliriz” diyor.



Bu tür bir araç, sahada ilk yardım ekipleri veya bireyler tarafından evde kullanılmak üzere son derece değerli olabilir. Ayrıca, bu teknolojinin kalp krizi teşhisinin ötesinde, kanser ve enfeksiyöz hastalıkları tespit etmek için de uyarlanabileceği belirtiliyor.