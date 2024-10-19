Kalp krizi teşhisinde yeni gelişme: Dakikalar içinde bulunabilecek
Dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alan kalp krizi, dakikalar içinde teşhis edilebilecek. Kalp kriziyle ilgili yapılan çalışmalarda kalp krizini dakikalar içinde teşhis edebilen hızlı ve doğru bir kan testi geliştirdi
Bilim insanları, kalp krizini dakikalar içinde teşhis edilebilen yeni bir kan testi geliştirdi. Bu test sayesinde kalp krizinin hızlı ve doğru şekilde tedpiti yapılabilir.
Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, kalp krizini dakikalar içinde teşhis edebilen hızlı ve doğru bir kan testi geliştirdi. Bu yenilikçi test, acil tedavi süreçlerini hızlandırarak hayat kurtarma potansiyeline sahip.
Kalp krizleri, hastayı iyileştirmek için hemen müdahale gerektirir. Ancak, erken teşhis genellikle oldukça zorlayıcıdır.