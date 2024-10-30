Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin
Göz çevresindeki sarımsı veya ten rengi şişlikler, yani göz kapağında yağ birikmesi basit bir sorun değildir. Ksantelezma olarak adlandırılan bu durum sağlığınız için son derece tehlikeli olabilir. Hatta kalp sağlığının kötüye gittiğini gösteren bir işaret olabilir.
Tıbbi olarak ksantelazma olarak bilinen göz kapağındaki yağlar göz çevresinde görülür ve yüksek kolesterol seviyeleri ve olası kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir.
Göz çevresindeki bu bezelerin büyümelerinin kalp sağlığıyla nasıl bağlantılı olduğuna daha yakından bakalım.