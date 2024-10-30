Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin

Kardiyolog Dr. Parin Sangoi, "Kalp sağlığını korumak için kullanılabilecek birkaç önlem vardır. Kolesterol seviyesi taramaları, kalp ritmi anormallikleri için taramalarla birlikte, bir riski erken tespit edebilir. Kalp sağlığı yaşam tarzı, meyve, sebze ve tam tahıllarda dengeli bir diyetle desteklenir ve düzenli egzersize olan ihtiyaç vurgulanmalıdır. Stresi azaltmak ve sigarayı bırakmak, kardiyovasküler riski azaltmaya daha da yardımcı olabilir," diyor.



Yaşam tarzı değişiklikleri, ksantelazma ve yüksek kolesterol teşhisi konan kişilerde kardiyovasküler riski büyük ölçüde azaltabilir. Bunlardan bazıları, doymuş ve trans yağları düşürmek ve kolesterol seviyelerini yönetmeye yardımcı olan meyve, sebze ve tam tahılları artırmak gibi diyet değişiklikleridir. Egzersiz ve kilo yönetimi de çok etkilidir.



