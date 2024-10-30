Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin

Göz çevresindeki sarımsı veya ten rengi şişlikler, yani göz kapağında yağ birikmesi basit bir sorun değildir. Ksantelezma olarak adlandırılan bu durum sağlığınız için son derece tehlikeli olabilir. Hatta kalp sağlığının kötüye gittiğini gösteren bir işaret olabilir.

Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 1

Tıbbi olarak ksantelazma olarak bilinen göz kapağındaki yağlar göz çevresinde görülür ve yüksek kolesterol seviyeleri ve olası kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir.

Göz çevresindeki bu bezelerin büyümelerinin kalp sağlığıyla nasıl bağlantılı olduğuna daha yakından bakalım.

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Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 2

Ksantelazma, göz kapaklarının üzerinde veya çevresinde görülen yumuşak, sarımsı bir plaktır. Orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde yaygın görülür ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol veya trigliserit seviyeleri yüksek olan kişilerde ortaya çıkabilir.

Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 3

Bu lipitler veya yağ birikintileri ciltte toplanır ve bu görünür yumrulara neden olur. Ağrısız olmalarına ve vücutta genellikle rahatsızlığa neden olmamalarına rağmen, varlıkları aynı lipitlerin atardamarlar da dahil olmak üzere vücudun başka yerlerinde toplandığının bir göstergesi olabilir ve bu da kalp hastalıkları için en önemli risk faktörü olan ateroskleroza yol açabilir.

Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 4

Çalışmalar, ksantelazmanın basit bir cilt problemi olmadığını söylüyür. Aslında, bazen kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Bu birikintileri geliştiren hastanın kolesterol seviyesi daha yüksek olabilir. Buna karşılık, birikinti kendi başına lipit seviyelerindeki dengesizliğin erken bir belirtecidir.

Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 5

Yüksek lipit seviyelerinde, kan damarları üzerindeki etki ciltte bile hissedilebilir ve gözlemlenebilir. Plak oluşumu, atardamarların daralmasına ve sonuç olarak kalbe giden kan akışının kısıtlanmasına, sonunda koroner arter hastalığına, kalp krizine veya felce yol açabilir.

Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 6

Dr. Sudhir Kumar, "Ksantelazma hastalarının yaklaşık %50'sinde anormal lipid seviyeleri (yüksek LDL kolesterol, düşük HDL kolesterol veya yüksek trigliserit seviyeleri) vardır.

Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 7

Ksantelazma, kontrolsüz diabetes mellitus ve yetersiz tedavi edilen hipotiroidizmde de görülebilir ve bu durum anormal lipid seviyeleriyle ilişkilendirilebilir," diye yazmıştı Dr. Sudhir Kumar birkaç ay önce X'te. "Ksantelazma zararsızdır ve tedaviye ihtiyaç duymaz," diye ekledi.

Ksantelazma genellikle hiperkolesterolemi ve hiperlipidemi gibi kolesterol metabolizmasını etkileyen durumlarla ilişkilendirilir. Ailesinde ksantelazma veya kalp hastalığı öyküsü olan kişiler bunları kalp sağlıkları için kırmızı bayrak olarak görebilir.

Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 8

Gözlerin yakınındaki sarımsı renkli şişlikler, bir sağlık uzmanı tarafından kontrol edilmesi gereken bir durumdur.

Yüksek kolesterol seviyeleri, uygun yönetim olası kardiyovasküler komplikasyonları önleyeceğinden daha erken teşhis edilmelidir.

Kolesterol kontrollerinin yanı sıra, kişinin kardiyovasküler sağlığının bozulup bozulmadığını belirlemek için kan basıncı ve kan şekeri testleri yapılmalıdır.


Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 9

Kardiyolog Dr. Parin Sangoi, "Kalp sağlığını korumak için kullanılabilecek birkaç önlem vardır. Kolesterol seviyesi taramaları, kalp ritmi anormallikleri için taramalarla birlikte, bir riski erken tespit edebilir. Kalp sağlığı yaşam tarzı, meyve, sebze ve tam tahıllarda dengeli bir diyetle desteklenir ve düzenli egzersize olan ihtiyaç vurgulanmalıdır. Stresi azaltmak ve sigarayı bırakmak, kardiyovasküler riski azaltmaya daha da yardımcı olabilir," diyor.

Yaşam tarzı değişiklikleri, ksantelazma ve yüksek kolesterol teşhisi konan kişilerde kardiyovasküler riski büyük ölçüde azaltabilir. Bunlardan bazıları, doymuş ve trans yağları düşürmek ve kolesterol seviyelerini yönetmeye yardımcı olan meyve, sebze ve tam tahılları artırmak gibi diyet değişiklikleridir. Egzersiz ve kilo yönetimi de çok etkilidir.

Kalp krizi ve damar daralmasının sinyali olabilir: Hemen göz kapaklarınızı kontrol edin - 10

Xanthelasma doğası gereği iyi huylu ve zararsız olsa da, kardiyovasküler riskin bir göstergesi olabilir. Kalp hastalığını önlemek için yüksek kolesterol teşhis edilmeli ve tedavi edilmelidir. Göz çevresindeki küçük, önemsiz görünen şişlikler, insanların kalp sağlıklarını izleme ve yönetme konusunda adımlar atmasını sağlamalı ve kalp krizi veya felç gibi daha kötü sonuçlar riskini azaltmalıdır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa mutlaka bir uzmana danışın.

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