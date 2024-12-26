Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı

ÜZÜMLER

Üzümler, yaşlanma karşıtı bir özellik olan resveratrol içerir. Çalışmalar, üzümlerin düzenli tüketiminin kalp hastalığı, bilişsel gerileme ve bazı kanser türlerinin riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

NHS tarafından 2017'de yayınlanan bir çalışmada, meyve alımının artırılmasının veya düzenli bir diyetin parçası olarak tüketilmesinin, kanser ve felç riskini azaltarak ölüm riskini düşürdüğü belirtilmiştir.

Çalışma, günde 5 porsiyon meyve tüketmenin erken ölüm riskini düşürdüğünü ve hastalık önleme ve uzun ömürlülüğe yardımcı olduğunu belirtmiştir.