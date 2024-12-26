Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı
Sağlıklı bir vücudun temelini sağlıklı beslenme oluşturur. Tabağınızı çeşitli meyve ve sebzelerle doldurmak erken ölüm riskinden kaçınmanın kesin bir yoludur. Yapılan bir çalışmada bazı meyvelerin erken ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı.
Çeşitli meyve ve sebzeleri tüketmek erken ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir. Çalışmalar elma, çilek, portakal, nar, muz, avokado ve üzümün kalp hastalığı ve bazı kanserler dahil olmak üzere kronik hastalık risklerinin azalmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Düzenli meyve alımı daha iyi kalp sağlığı, beyin fonksiyonu ve genel uzun ömür ile bağlantılıdır.