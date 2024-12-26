Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı

Sağlıklı bir vücudun temelini sağlıklı beslenme oluşturur. Tabağınızı çeşitli meyve ve sebzelerle doldurmak erken ölüm riskinden kaçınmanın kesin bir yoludur. Yapılan bir çalışmada bazı meyvelerin erken ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 1

Çeşitli meyve ve sebzeleri tüketmek erken ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir. Çalışmalar elma, çilek, portakal, nar, muz, avokado ve üzümün kalp hastalığı ve bazı kanserler dahil olmak üzere kronik hastalık risklerinin azalmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Düzenli meyve alımı daha iyi kalp sağlığı, beyin fonksiyonu ve genel uzun ömür ile bağlantılıdır.

SAĞLIK HABERLERİ

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 2

Tabağınızı çeşitli meyve ve sebzelerle doldurmak erken ölüm riskinden kaçınmanın kesin bir yoludur, geçmişte yapılan birçok çalışma göstermiştir. Antioksidanlar, lif ve çeşitli temel vitamin ve minerallerin deposu olan meyveler, hayatınıza yıllar katabilir ve birçok kronik hastalık için risk faktörlerini azaltabilir.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 3

Elmadan çileklere, portakaldan avokadoya kadar çeşitli meyveler kronik hastalık riskini düşürmeye ve genel sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Frontiers of Nutrition dergisinde yayınlanan bir çalışma, haftada 3 ila 4 elma tüketmenin erken ölüm riskini %39 oranında azaltacağını belirtmiştir. Çalışma, Çin'de yürütüldü ve on yıldır yüksek tansiyonu olan 2.148 erkek ve kadını takip ettiler ve kronik hastalık nedeniyle erken ölüm riskinin, haftada birden az elma yiyen bir kişiden nasıl farklı olduğunu kaydettiler.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 4

Bunun dışında, Japonya'ların yaptığı çalışma, daha yüksek meyve tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanserler nedeniyle daha düşük ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Çalışma, günde 3 porsiyondan fazla meyve yiyen kişilerin, daha az tüketenlere kıyasla önemli ölçüde daha düşük ölüm riskine sahip olduğunu kaydetti.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 5

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜREN MEYVELERİN LİSTESİ

ELMA

Elmalar lif açısından zengindir ve kolesterolü düşürerek kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Elmalar ayrıca A Vitamini ve C Vitamini açısından zengindir ve felç ve tip 2 diyabet riskini düşürmeye yardımcı olur.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 6

KIRMIZI MEYVELER

Yaban mersini, çilek ve ahududu antioksidan açısından zengindir ve yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olan antosiyaninler içerir. Meyveler ayrıca C vitamini açısından zengindir ve daha iyi kalp sağlığına ve beyin fonksiyonuna katkıda bulunur. Meyvelerin düzenli tüketimi ayrıca kalp hastalığı, kanser ve diğer kronik rahatsızlıkların riskinin azalmasıyla ilişkilidir.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 7

PORTAKAL

Portakal C vitamini açısından zengindir ve vücuttaki bağışıklık fonksiyonunu destekler, ayrıca kalp sağlığını iyileştirmeye ve yüksek tansiyon riskini düşürmeye yardımcı olan flavonoidler içerir.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 8

NAR

Polifenoller açısından zengin olan narlar, kan basıncını düşürmeye, iltihabı azaltmaya ve kan akışını artırmaya yardımcı olur. Nar suyu yüksek kolesterol seviyeleri riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 9

MUZ

Muz lif ve potasyum açısından zengindir ve sağlıklı bir kan basıncını ve düzgün kalp fonksiyonunu korumaya yardımcı olur. Sindirim sağlığını destekler ve ayrıca böbrek taşı riskini düşürür.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 10

AVOKADO

Avokado lif, vitamin, antioksidan ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Vücuttaki iltihabı azaltır ve kolesterolü düşürür. Avokado kalp hastalığı ve yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcı olur ve hatta uzun ömürlülüğü artırabilir.

Kalp krizi ve kanseri yüzde 39 önlüyormuş: Erken ölüm riskini ortadan kaldırdığı açıklandı - 11

ÜZÜMLER

Üzümler, yaşlanma karşıtı bir özellik olan resveratrol içerir. Çalışmalar, üzümlerin düzenli tüketiminin kalp hastalığı, bilişsel gerileme ve bazı kanser türlerinin riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

NHS tarafından 2017'de yayınlanan bir çalışmada, meyve alımının artırılmasının veya düzenli bir diyetin parçası olarak tüketilmesinin, kanser ve felç riskini azaltarak ölüm riskini düşürdüğü belirtilmiştir.

Çalışma, günde 5 porsiyon meyve tüketmenin erken ölüm riskini düşürdüğünü ve hastalık önleme ve uzun ömürlülüğe yardımcı olduğunu belirtmiştir.

DAHA FAZLA GÖSTER