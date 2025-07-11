Kalp krizinden sonra kritik 60 dakika: "Altın Saat" neden önemlidir?
Kalp krizi vakaları, sağlıksız yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte artık yalnızca ileri yaştakileri değil, 20’li yaşlardaki genç yetişkinleri de etkiliyor. Uzmanlar, bu endişe verici artışı; kronik stres, kötü beslenme, hareketsizlik, uzun çalışma saatleri ve genel yaşam tarzı bozukluklarına bağlıyor.
KRİTİK ZAMAN DİLİMİ: "ALTIN SAAT"
Kardiyologlar, kalp krizinin başlangıcından sonraki ilk 60 dakikayı “Altın Saat” olarak tanımlıyor. Bu sürede alınan acil tıbbi müdahaleler, hem hayatta kalma şansını artırıyor hem de kalpte kalıcı hasarı en aza indiriyor. Uzmanlara göre, bu süre zarfında uygulanacak anjiyoplasti ya da trombolitik ilaç tedavisi, tedavi başarısını belirleyici hale getiriyor.