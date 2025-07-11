Kalp krizinden sonra kritik 60 dakika: "Altın Saat" neden önemlidir?

HAZIMSIZLIKLA KARIŞTIRMAYIN

Kalp krizi belirtileri, kimi zaman hazımsızlık ya da reflüyle karıştırılabiliyor. Ancak uzmanlar, şu uyarı işaretlerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor:



Göğüste baskı, sıkışma veya şiddetli ağrı



Ağrının sol kola, çeneye, boyna ya da sırta yayılması



Nefes darlığı, terleme, baş dönmesi



Mide bulantısı, endişe ve ölüm korkusu



Dinlenmeye rağmen geçmeyen rahatsızlık



Bu belirtilerden biri bile hissedildiğinde, vakit kaybetmeden kalp bakımı sunan bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Çünkü uzmanlara göre, Altın Saat sonrası her 30 dakikalık gecikme, kalp fonksiyonlarında ölçülebilir düzeyde kayba neden oluyor.



