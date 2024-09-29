Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin
Dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer kalp krizinin riskini azaltmak için yaşam tarzınızda bazı alışkanlıklar yapmanız gerekiyor. Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, paketli gıdaların sıklıkla tüketimi, fast- food tipi beslenme kalp krizinden kaynaklı ölümlerin artmasına neden oluyor. Kalp krizi riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmeniz gerekiyor.
Yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında kalp ve damar hastaşıkları yer alıyor. Her yıl “Kalp ve Damar Hastalıkları”na dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla her yıl 29 Eylül “Dünya Kalp Günü” olarak kutlanıyor.