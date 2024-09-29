Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin

Ayrıca, haftada 3 gün 30'ar dakika ağırlık ve direnç antrenmanı yapmak ise felç riskini azaltır, insülin direnci ile savaşır ve kalp damar sağlığını iyileştirir.

Kalp damar sağlığını korumak için 30 yaşından sonra her birey cinsiyet fark etmeksizin bu egzersizleri hayatına eklemelidir. Aksi takdirde yılda 1 kg kas kaybı başlar ve geri döndüremeyebilirsiniz.