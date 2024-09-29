Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin

Dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer kalp krizinin riskini azaltmak için yaşam tarzınızda bazı alışkanlıklar yapmanız gerekiyor. Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, paketli gıdaların sıklıkla tüketimi, fast- food tipi beslenme kalp krizinden kaynaklı ölümlerin artmasına neden oluyor. Kalp krizi riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmeniz gerekiyor.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 1

Yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında kalp ve damar hastaşıkları yer alıyor. Her yıl “Kalp ve Damar Hastalıkları”na dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla her yıl 29 Eylül “Dünya Kalp Günü” olarak kutlanıyor.

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Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 2

Kalbi güçlendirmek ve kalp krizinden kaynaklı ölüm oranlarını azaltmak için günlük yaşamınızda özellikle sağlıklı beslenmeyi çok fazla önemsemeniz gerekiyor.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 3

Türkiye'de her iki ölümden biri kal ve damar hastalıkları nedeninden kaynaklanıyor. Sağlıklı bir kalp için sağlıklı beslenmek gerekiyor.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 4

Kalp damar hastalıklarından korunmak, tansiyonu dengelemek, kolesterol seviyesini azaltmak için uzmanlar, erken hasat soğuk sıkım zeytinyağını, Omega 3'ten zengin hayvansal ve bitkisel besinleri (deniz ürünleri, kabak çekirdeği, keten tohumu, chia tohumu, semizotu, ceviz gibi), lifli besinleri eklemenizi öneriyor.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 5

Potasyum kaynakları (muz, kivi, ananas, yaban mersini, avokado, maydanoz, ıspanak, brokoli gibi), ata tohumları (karabuğday, siyah pirinç, kinoa gibi), magnezyumdan zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler, ömrü uzatan çiğ kuruyemişler, kalp dostu baharatları da beslenme listenize ekleyebilirsiniz.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 6

Haftada en az 3 gün yağlı balık tüketmek kalp sağlığını korumanıza yardımcı olur. Somon, hamsi, uskumru, sardalya gibi Omega 3 zengini balıkları tüketmek beyninize ve kalbinize ziyafet demektir. Fakat pişirme yöntemine dikkat etmelisiniz. Haşlama, fırında, ızgara veya buğulama yöntemlerini kullanın.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 7

KALP SAĞLIĞI İÇİN TUZ TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Kan basıncını düşürmek ve kalp hastalığı riskini azaltmak için Amerikan Kardiyoloji Derneği günde 2 bin 300 miligramdan (1 tatlı kaşığı) fazla sodyum tüketilmemesini önerir. Sadece 1 gram tuz 400 mg sodyum içerir.

Konserve gıdalar, kuru meyveler, salça, ketçap, hardal, soya sosu, hazır salata sosları, bulyonlar, salamura zeytin, hazır peynirler, ambalajlı ekmekler, tütsülenmiş yiyecekler ve soda gizli sodyum kaynaklarıdır. Hipertansiyon, kalp hastalıkları ve diğer kronik hastalıklardan korunmak istiyorsanız, günde 5 gramdan daha fazla tuz tüketmemelisiniz.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 8

HAREKETSİZ YAŞAM KALP SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Kalp sağlığını korumak için günlük egzersizleri önemsemelisiniz. Çünkü hareketsiz bir yaşam biçimi kalp damar hastalıklarının artmasına neden oluyor. Haftada toplam en az 150 dakika aerobik egzersiz (yürüme, koşma, bisiklete binme, yüzme gibi) yüksek kolesterol ve tansiyonu düşürür, damarları korur, diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 9

Ayrıca, haftada 3 gün 30'ar dakika ağırlık ve direnç antrenmanı yapmak ise felç riskini azaltır, insülin direnci ile savaşır ve kalp damar sağlığını iyileştirir.

Kalp damar sağlığını korumak için 30 yaşından sonra her birey cinsiyet fark etmeksizin bu egzersizleri hayatına eklemelidir. Aksi takdirde yılda 1 kg kas kaybı başlar ve geri döndüremeyebilirsiniz.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 10

KAFEİN TÜKETİMİ VE UYKU DÜZENİNE DİKKAT

İdeal vücut ağırlığında olun. Özellikle karın çevresindeki yağlanma ve aşırı kilo, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırır. Günde en az 7-8 saat uyuyun ve belirli bir rutin oluşturun. Her gün aynı saatte yatıp uyanmaya özen gösterin.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 11

Uzmanlar kaliteli bir uyku için yatmadan 30-60 dakika önce mavi ışıktan (telefon, bilgisayar, tablet, televizyon gibi) uzaklaşın, gündüz saat 14.00'dan sonra kafeinli içecek tüketmeyin, yatmadan 15 dakika önce yatak odanızı havalandırın ve oda sıcaklığınızın 16-18 derece olmasına özen göstermeniz gerektiğini söylüyor.

Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 12

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak bazı yaygın erken belirtiler şunlardır:

  • Göğsünüzde sıkışma, baskı veya dolgunluk hissi.
  • Fiziksel aktivite sırasında veya dinlenirken ortaya çıkabilir.
  • Kol, sırt, boyun, çene veya karında hissedilen ağrı.
  • Ani ve sebepsiz bir şekilde terleme.
  • Özellikle kadınlarda sıkça görülebilir.
  • Normalden daha fazla yorgunluk hissi.
Kalp krizine neden oluyor! Saat 14:00'ten sonra ağzınıza sürmeyin - 13
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